Investindo na maternidade: Entenda como é possível criar negócios com o respeito e desenvolvimento na primeira infância

Podcast Super Mulheres Positivas conta as histórias de Isabella Vasconcelos, da Hestia Ventures, e Amanda Chatah, da Muskinha

Reprodução/Alexandre Steingraber Podcast Super Mulheres Positivas fala sobre o investimento na primeira infância



Maternidade é sinônimo de transformação, revolução e negócios. Conheça as histórias de Isabella Torres Maluf Vasconcellos, criadora da Hestia, e Amanda Chatah, da Muskinha, e entenda como é possível criar negócios com o respeito e desenvolvimento na primeira infância. Como a maternidade opera em cada um de forma diferente. Para alguns, amor universal, doação e dedicação. Para outros, dores que resolvem problemas de todos. Uma única verdade é universal: questionar é necessário, e promover o desenvolvimento de forma autônoma e gentil, igualmente. Foi assim que nasceu a Muskinha, marca de mobiliário com design divertido (e montessoriano, que amamos por aqui), idealizada por Amanda Chatah e seu marido quando a filha do casal caiu do berço. “Nos perguntamos: esse formato que existe hoje é seguro? E vimos que um bebê acima de seis meses quer explorar, ter autonomia, e é nosso papel como pais promover isso”, afirma Amanda.

Da queda a muito estudo, o primeiro quarto desenhado, os pedidos de amigos, até que nasceu a Muskinha, hoje consolidada no mercado e atenta ao seu propósito: construir móveis de qualidade, que permitam o pertencimento das crianças e sua autonomia nos ambientes de casa e fora dela, com espaços que abracem os pequenos também. Depois do nascimento, alguns anos para consolidação, vem também o próximo passo: como crescer? De forma genuína, que respeite os valores da marca, mas que possa expandir? A resposta veio quando Amanda e José conheceram Isabella T. M. Vasconcellos, engenheira química de formação e consultora McKinssey por mais de 10 anos com vivência nacional e internacional que havia sido mãe recentemente.

Isabella é criadora da Hestia Ventures, um ecossistema de empresas que respeitam a criança no centro do protagonismo e que trazem ciência e tecnologia que comprovem os questionamentos do maternar. “A Muskinha estava pronta, com todos os checks de respeito à criança como indivíduo e seu desenvolvimento”, afirma Isabella. Ela olhou para onde os fundos hoje não olham com atenção. Ao invés de buscar os “unicórnios” ou “startups” clássicas que geram rentabilidade direta, o propósito falou mais alto. Seu maternar trouxe as respostas: vamos investigar como as famílias hoje consomem informação de qualidade e tornar acessíveis ao grande público marcas que já estão fazendo o melhor em entrega de produtos e serviços. “A Hestia nasceu com o Benjamin, meu filho de dois anos e meio, em plena pandemia. É difícil para alguém que busca respostas óbvias, como qual brinquedo me ajudará a desenvolver meu filho, como é feita a introdução alimentar (alimento em pedaços? Paladar infantil?). Tudo aquilo era bastante sem sentido e mais fruto de senso comum do que científico. Temos provas contundentes de avanços em todos os setores da primeira infância, e o que fiz foi reunir um pool hoje formado por 11 empresas, para dar luz a esses empreendedores e empreendedoras que transformam mercados”, completa Isabella.

Das 11 empresas que hoje fazem parte do ecossistema Hestia, todas se retroalimentam de ações e parcerias e têm como compromisso disseminar informações contundentes dos avanços da ciência em prol da primeira infância. Seja no morar, alimentar, brincar, se vestir ou se divertir, todas atuam como rede. A máxima “é preciso de uma aldeia para criar uma criança” é prova viva, não apenas para famílias, mas também para empresas, que podem crescer e se desenvolver em ambientes salutares. E, principalmente, transformar as futuras gerações questionando o modus operandi e atualizando os processos da primeira infância, que formarão nossa sociedade.

