Alckmin diz que deve deixar ministério até 2 de abril

O vice-presidente evitou responder se estará na chapa de Lula na disputa à reeleição

Fátima Meira/Enquadrar/Estadão Conteúdo Prazo de desincompatibilização é até 4 de maio



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta sexta-feira (27) que deve deixar o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços na próxima quinta-feira (2). No entanto, evitou responder se disputará as eleições na chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A saída de Alckmin respeita o período de desincompatibilização. Segundo regras da Justiça Eleitoral, os ministros que queiram disputar cargo nas eleições devem se afastar do comando de suas pastas seis meses antes do primeiro turno. No caso, o prazo máximo é até 4 de maio.

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