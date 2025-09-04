Deputado Rui Falcão pede apreensão do passaporte de Tarcísio de Freitas

A ação foi motivada pela viagem do governador de São Paulo a Brasília para articular, junto a parlamentares do Congresso Nacional, um projeto de lei de anistia

Reprodução/PT Na petição, Rui Falcão argumenta que a conduta de Tarcísio representa uma 'afronta direta à jurisdição da Suprema Corte'



O deputado federal Rui Falcão (PT) protocolou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acusando-o dos crimes de obstrução de justiça e interferência indevida na separação dos Poderes. O parlamentar solicita a aplicação de medidas cautelares, incluindo a apreensão do passaporte do governador.

A ação foi motivada pela viagem de Tarcísio a Brasília para articular, junto a parlamentares do Congresso Nacional, um projeto de lei de anistia. Segundo Falcão, essa movimentação ocorreu em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF, configurando uma tentativa de influenciar o processo. Para o deputado, não há um “nexo legal” que justifique a viagem e as articulações do governador neste momento.

Na petição, Rui Falcão argumenta que a conduta de Tarcísio representa uma “afronta direta à jurisdição da Suprema Corte”. As medidas cautelares solicitadas pelo deputado incluem:

Proibição de Tarcísio de Freitas de sair do país sem autorização do STF;

Entrega do passaporte do governador;

Incomunicabilidade com outros réus e investigados na mesma ação penal;

Abstenção de qualquer ato que possa ser configurado como pressão sobre a Corte e seus ministros;

Possibilidade de prisão preventiva em caso de descumprimento das medidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O documento protocolado por Falcão afirma: “Não se trata de ato político isolado, mas de tentativa explícita de influenciar um processo jurisdicional em andamento”. A petição foi apresentada dentro da Ação Penal (AP 2668), que investiga o chamado “núcleo crucial” de uma suposta trama golpista, da qual Jair Bolsonaro faz parte. O documento será agora analisado pelo STF.

*Com informações de Janaína Camelo