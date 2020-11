Emanuelle Araújo segue no elenco do musical ‘Chicago’ e revela previsão de estreia

A artista também se prepara para apresentar um show virtual no próximo dia 21 de novembro com músicas de Jards Macalé

Reprodução/Instagram/emanuellearaujo Emanuelle Araújo fará show virtual com músicas de Jards Macalé



A atriz e cantora Emanuelle Araújo segue cheia de projetos envolvendo música, cinema e teatro e, além disso, ela se prepara para fazer o primeiro show online na pandemia. “É algo novo para a gente [artista] também, fiquei receosa de como o som chegaria ao público”, declarou a artista que apresenta no próximo dia 21 de novembro, às 20h, um show com as canções do álbum “Quero Viver Sem Grilo – Uma Viagem a Jards Macalé”, lançado em fevereiro deste ano. “Esse é um projeto antigo que tenho. Eu sou uma grande admiradora da obra do Jards, acho ele um grande artista da nossa música brasileira, uma cabeça pensante, que vai a fundo nos sentimentos. Sempre captei a poesia dele”, contou a artista em entrevista ao Tô na Pan desta segunda-feira, 16.

Assim que lançou o álbum, o plano era realizar shows em todo o país, mas com a pandemia gerada pela Covid-19, tudo precisou ser adiado. “É muito difícil para os artistas, porque trabalhamos com o público, com aglomeração”, disse Emanuelle que aproveitou essa pausa forçada para criar. Depois de tanto tempo longe do público, ela está empolgada com o show, mesmo ele sendo virtual. “É muito importante gravar discos, mas fazer esse show, apesar de ser remoto, é muito importante para mim, porque sou uma artista de palco e é importante cantar ao vivo com meus parceiros músicos ao meu lado”, afirmou a cantora.

Além dos shows, outro projeto que precisou ser pausado foi o musical “Chicago”, clássico da Broadway que estrearia no Brasil neste segundo semestre. “Está tudo certo para voltarmos aos ensaios. Com a pandemia, tivemos que ficar reclusos, mas se tudo der certo e os teatros reabrirem, a gente volta a ensaiar em abril e estreia em junho do ano que vem”, contou a atriz que dará vida a protagonista Velma Kelly. Nos últimos anos, Emanuelle também se aproximou do cinema e aguarda o lançamento de três filmes que já foram gravados. “Eu não aceito trabalhos só para ganhar dinheiro ou para me enaltecer como artista é que realmente sinto uma inquietude de querer dizer coisas”, concluiu a artista.