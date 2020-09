Leo Dias: Motorista do ‘barraco do Leblon’ registra B.O. contra cliente de restaurante

Tô na Pan desta quarta-feira (30) comentou os desdobramentos do caso que viralizou nas redes sociais no último fim de semana

Reprodução/Twitter Motorista do 'barraco do Leblon' quer processar cliente de bar que arremessou garrafas em direção ao veículo



No fim de semana, uma confusão inusitada dominou as redes sociais. Apelidado de “barraco do Leblon”, a treta envolveu duas mulheres de biquínis e um motorista de conversível contra um casal que frequentava o restaurante Togu, no bairro nobre do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (30), Wilton Vacari Filho, o motorista do veículo, registrou um boletim de ocorrência contra Aline Cristina Araújo Silva, a cliente do local que arremessou uma garrafa de água na direção do carro.

Em vídeo que viralizou na web, é possível ver quando o carro com as duas modelos, que se beijavam e dançavam no veículo, passou pelo local em que Aline jantava com o marido e familiares. Ofendida com a situação, ela arremessou uma garrafa de água contra as mulheres. Scheila Danielle Gmack Santiago, a namorada de Wilton, desce do carro e bate na cliente do restaurante. O namorado de Aline então sai do bar e arranca o top do biquíni de Scheila.

No 14ª DP no Leblon, Vacari registrou queixa contra Aline por crimes contra a honra, injúria e difamação por discordar do que a cliente do restaurante falou sobre ele nas redes sociais. Aline teria insinuado que Wilton estava com garotas de programa, além de criticar a exposição das mulheres no carro durante passeio pelas ruas cariocas. Segundo o motorista, a repercussão negativa do caso está impactando em sua vida pessoal e profissional.

Reveja o Tô na Pan na íntegra: