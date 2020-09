Leo Dias: Xuxa é sondada por Globo, Netflix e Disney para novos projetos

Leo Dias e Ligia Mendes comentaram no Tô na Pan desta sexta-feira (25) sobre o futuro da eterna Rainha dos Baixinhos

Reprodução/Instagram/xuxamenegheloficial Xuxa sairá da Record no fim do ano e grandes empresas estão interessadas na loira para novos projetos



O Tô na Pan, apresentado por Leo Dias e Ligia Mendes, falou nesta sexta-feira (25) sobre as novas opções de carreira para Xuxa Meneghel, que já teve sua saída confirmada da Record para o fim do ano. O colunista Fefito, do Uol, adiantou que a eterna Rainha dos Baixinhos já é sondada por grandes plataformas de streaming para novos projetos e até sua antiga emissora, a Globo, está interessada nela. As conversas com o canal já estão adiantadas e Xuxa é cotada para ganhar um novo programa semanal nas tardes de sábado, além de desenvolver projetos para a Globoplay.

Outra gigante do entretenimento de olho em Xuxa é a Disney, que negocia com a loira a realização de uma série e dois filmes infantis. Já a Netflix entrou na disputa com a Globo para coproduzir “Rainha”, filme biográfico sobre a apresentadora que já busca uma atriz para interpretá-la na telona. Nenhum desses projetos estão confirmados ainda, mas é certo que as conversas acontecem entre Xuxa e as empresas. A apresentadora, que lançou um livro de memórias nesta semana, também está de olho em novas produções literárias voltadas ao público infantil.

Reveja o Tô na Pan: