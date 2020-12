Monique Evans diz que Jake torceu o pé porque ‘sabia que ia perder’ prova em ‘A Fazenda 12’

A miss, que já venceu a Prova do Fazendeiro três vezes, disputou a prova com Jojo Todynho e Lidi

Reprodução/Instagram/moniquevansreal/jaakelyne Monique Evans comentou sobre desemprenho de Jake em Prova do Fazendeiro



A Prova do Fazendeiro que aconteceu na última quarta-feira, 2, em “A Fazenda 12” foi muito comentada nas redes sociais e Monique Evans chamou atenção por deixar claro que quer Jakelyne fora do jogo. A miss era vista como uma das favoritas a ganhar o chapéu, uma vez que ela já escapou da roça e voltou fazendeira três vezes. O problema é que a peoa torceu o pé e isso a prejudicou na prova disputada com Jojo Todynho e Lidi, que se saiu melhor e virou a fazendeira da semana. “Lidi arrasou!!! Parabéns”, escreveu Monique antes de comentar o desempenho de Jake. “Jake sabia que ia perder, e resolveu torcer o pé”, afirmou a modelo. Ela também ficou incomodada quando a miss voltou para a casa e contou os detalhes da prova: “Jake dando a entender que só perdeu porque torceu o pé. Não, você perdeu de lavada”. Monique está fazendo campanha para ver Jakelyne ou Biel fora da casa. A eliminação acontece na noite desta quinta-feira, 3.

Jake sabia q ia perder, e resolveu torcer o pé — ☆ Monique Evans ☆ (@moniquevansreal) December 3, 2020