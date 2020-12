‘Sinto vergonha’, diz noivo de Ivy após ter áudios polêmicos vazados e casamento cancelado

Rogério Fernandes admitiu ‘falha como marido’ e deixou claro que não vai desistir da ex-BBB

Reprodução/Instagram/rogeriosfernandess Rogério Fernandes e Ivy desmarcaram o casamento



A intimidade da ex-BBB Ivy Moraes e do noivo, o empresário Rogério Fernandes, foi exposta nas redes sociais e eles decidiram cancelar o casamento que aconteceria em Cancún, no México, no próximo dia 10. A crise entre o casal começou após serem divulgados pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, áudios polêmicos em que Rogério fala sobre sexo com outra mulher e também que não ama ex-futura esposa. Após a grande repercussão dos áudios e o cancelamento do casamento, ele decidiu se pronunciar nas redes sociais. “A Ivy é uma mulher única, uma mãe guerreira, batalhadora, honesta, simples e verdadeira! Hoje mais do que nunca consigo ver o tamanho da mulher que está ao meu lado, que não merece estar debaixo de julgamentos e da crueldade da internet e principalmente da minha falha como marido independente do contexto, se estávamos separados ou não”, começou escrevendo o empresário em um post no Instagram.

Rogério admitiu seus erros, mas deixou claro que não desistiu da ex-BBB. “Sou cheio de defeitos, me sobram erros e me faltam muitos acertos, reconheço e sinto vergonha disso… Mas eu preciso me reerguer, mesmo estando sem a minha moral e meu psicológico totalmente abalado! Algumas coisas servem para te derrubar ou para você enxergar o que realmente importa e te faz feliz! Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para reestabelecer a minha família e nossa vida em Deus… e farei isso até a última esperança me restar. Se eu ainda posso pedir alguma coisa, gostaria de pedir oração a todas as pessoas que gostam e torcem por nós, apenas oração”, finalizou. A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de imprensa de Ivy, mas não obteve retorno.