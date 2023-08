Criptomoedas revolucionam o mercado imobiliário brasileiro: veja oportunidades imperdíveis para investidores

A compra e venda de imóveis no Brasil está crescendo, e quem quer aproveitar essa tendência encontra novos horizontes no universo cripto

O setor imobiliário encontrou seu par perfeito no efervescente mercado de criptomoedas brasileiro. O país ocupa a sétima posição mundial na utilização de criptoativos, com mais de 12 milhões de usuários e, em 2022, o número de novas propriedades vendidas aumentou 11,9%, em comparação com o mesmo período de 2021. Com tal cenário, não é de se estranhar que as imobiliárias tenham aproveitado a oportunidade para aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Desde 2017, gigantes como Tecnisa, Gafisa e Melnick ampliaram sua base de clientes ao permitir operações com criptoativos. Entretanto, essa não é a única forma de utilização da tecnologia blockchain para facilitar o acesso a investimentos. Outras opções já estão disponíveis no Brasil, e são uma oportunidade para quem quer dar seus primeiros passos como investidor, mobilizar suas criptomoedas ou diversificar seu portfólio.

Comprar criptomoedas e pagar diretamente com imóveis

A falta de liquidez sempre foi uma limitação no mercado imobiliário, mas agora é possível trocar um imóvel por criptomoedas através do programa 140 da Unicoin. Esta criptomoeda de última geração permite pagamentos diretos com imóveis que são negociados a 140% do seu valor de avaliação. A Unicoin, por sua vez, é respaldada por um amplo portfólio de propriedades e ações de empresas de alto crescimento, o que lhe permite ter estabilidade e uma carteira diversificada.

Tokenização

Consiste em fracionar um imóvel e vender essas partes digitais. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) afirma que a tokenização representa uma maior acessibilidade a investimentos no mercado imobiliário para que mais pessoas possam ter a mesma oportunidade de obter rendimentos, principalmente no segmento de propriedades de luxo, cujo mercado dobrou ao passar de 4.571 para 9.553 unidades de médio e alto padrão vendidas, o equivalente a um crescimento de 109%.

Comprar imóveis e pagar com criptomoedas

As construtoras brasileiras recebem mais de 16 criptoativos diferentes como forma de pagamento. Isso permite reduzir as comissões de compra e venda, agilizar os pagamentos e tornar as transações mais seguras.

Pagar impostos com criptoativos

A Prefeitura do Rio de Janeiro foi a primeira a aceitar criptomoedas para o pagamento de impostos, iniciativa que tem se expandido com as novas regulamentações. O Brasil também tem investigado possíveis usos da tecnologia blockchain para o registro de propriedades.

Vender imóveis para investir em criptomoedas

As criptomoedas são o investimento preferido dos brasileiros, à frente dos imóveis (26%), ações (22%), cartões de crédito (21%) e poupança (15%), segundo pesquisa da Paxos.

O mercado imobiliário brasileiro encontrou nas criptomoedas um aliado, e com iniciativas como a Unicoin, uma criptomoeda respaldada por ativos e projetada para pagar dividendos, o setor se abre a novas possibilidades.