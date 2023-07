O que é o movimento F.I.R.E e por que ele é impulsionado pelas criptomoedas?

A ideia de se aposentar muito antes do previsto não é nova, mas o investimento em criptomoedas e novas abordagens na educação financeira têm colocado o tema novamente sobre a mesa

Divulgação/Unicoin F.I.R.E é a sigla em inglês para Aposentadoria Antecipada com Independência Financeira



Trabalhar mais para antecipar o máximo possível uma etapa da vida de ócio, diversão e prazer. Economizar, investir, levar uma vida relativamente austera. Os caminhos para atingir a meta do chamado movimento F.I.R.E (“Financial Independence Retire Early”, ou Aposentadoria Antecipada com Independência Financeira, em tradução livre) podem variar, mas o certo é que, para muitas pessoas, esse é um esforço que vale a pena. O conceito surgiu há mais de três décadas a partir do livro “Your Money or Your Life” (1992) e continua se expandindo. Alguns de seus adeptos focam nos cálculos e defendem que é necessário economizar quase 70% da renda anual até alcançar um valor equivalente a 30 vezes seus gastos, momento no qual a aposentadoria já seria possível.

No entanto, o F.I.R.E não diz respeito unicamente a uma vida de poupança, referindo-se, na verdade, a uma estratégia que admite variações. A revista “Time”, por exemplo, destaca o conceito de “coast-fire“, que consiste em parar de economizar a uma certa altura para se concentrar em investimentos “que façam o resto do trabalho”, ou possibilitem que o dinheiro trabalhe para você.

Criptomoedas e F.I.R.E: um “match” possível

A atualidade de um conceito que surgiu em 1992 pode parecer surpreendente, sobretudo porque o livro foi concebido principalmente como uma reflexão sobre conselhos financeiros do senso comum. Entretanto, o aparecimento das criptomoedas ressignificou essa ideia, especialmente em sua variante “coast-fire“. Uma das principais causas desse fenômeno é o fato de millennials e centennials verem as moedas digitais com bons olhos. Para 67%, o Bitcoin, a principal criptomoeda, é considerado um “ativo seguro”, e aproximadamente 25% acreditam que elas são um meio viável ​​para atingir a meta de ter uma aposentadoria que seja sinônimo de uma “boa vida”.

Entre o longo prazo e o mercado imobiliário: uma nova era cripto

Embora muitas pessoas ainda associem as criptomoedas à extrema volatilidade, elas têm se consolidado gradualmente como instrumentos financeiros úteis para diferentes propósitos. Quem investe a longo prazo lembra que o Bitcoin Pizza Day é o melhor exemplo de como a principal moeda digital tem aumentado seu poder de compra desde 2010. Por outro lado, a interseção entre as criptomoedas e o mercado de imóveis também mostra possibilidades inovadoras. Entre elas, destacam-se a tokenização de imóveis e a necessidade de liquidez cripto que define muitos players do mercado. Neste último caso, o Unicoin 140 surge como uma das alternativas mais atraentes.