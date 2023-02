Unicorn Hunters #04: Criadora de software lança serviço de streaming para academias

No quarto episódio de Unicorn Hunters, empreendedora apresenta solução tecnológica para estimular saúde e bem-estar sem sair de casa

Caçadores de unicórnios conhecem a Fortë, empresa criada pela americana Lauren Foundos, uma ex-atleta e empresária que uniu o amor pelo esporte com a habilidade de negociar



As academias foram obrigadas a fechar as portas ou trabalhar com capacidade reduzida durante o período mais grave da pandemia da Covid-19. As aulas virtuais foram cruciais para que as empresas conectassem seus serviços com as comunidades. Foi pensando nisso que a empresária Lauren Foundos lançou a Fortë. “As academias não têm expertise tecnológica para construir uma plataforma digital e tirar proveito dos espaços físicos e da marca. Por isso, fizemos hardwares e softwares automatizados e customizados para nossa solução em streaming, que levou três anos para ser desenvolvido”, disse Lauren.

O projeto consiste em montar uma plataforma digital e integrar o aplicativo da academia, incluindo o sistema de reservas. Tudo em duas semanas. Com isso, o próximo passo é a instalação do hardware — e a integração no espaço para transmissões ao vivo. Com o auxílio de três a cinco câmeras, responsáveis por renderizar todo material, o consumo sob demanda surge como uma nova opção para aproveitar o conteúdo e trabalhar novas possibilidades de negócios. “Todos estão tentando criar uma experiência digital especial de forma rápida e de alta qualidade, e é exatamente isso que oferecemos”, afirmou a empresária.

O objetivo de Lauren, ao apresentar a tecnologia perante os jurados do Unicorn Hunters, é captar US$ 20 milhões em uma avaliação monetária de US$ 70 milhões. O fundo seria usado para alavancar a equipe e atender aumento na demanda. Para isso, a empresária conta com a ajuda de Steve Wozniak, cofundador da Apple; Moe Vela, advogado e consultor de negócios; Silvina Moschini, CEO da SheWorks; Alex Konanykhin, multiempreendedor, escritor e CEO da TransparentBusiness; Scott Livingstoni, especialista em títulos; Rosie Rios, ex-tesoureira dos Estados Unidos; e Lance Bass, investidor de capital de risco. Além de tecerem elogios à desenvoltura e conhecimento da empresária, todos foram conquistados pela ideia e entraram como investidores.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios que conecta investidores a empresários de setores inovadores. Por meio da Unicoin, a primeira criptomoeda da próxima geração projetada para ser estável e gerar riqueza, o programa impulsiona startups com potencial de unicórnios. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 17h30, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI na página especial da atração no portal da Jovem Pan.