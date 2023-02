Unicorn Hunters #05: Conheça a Unicoin, criptomoeda desenvolvida pelos investidores do programa

Reality se consolida ao conectar investidores a empreendedores de todo mundo

O Unicorn Hunters é um programa pioneiro do gênero “enrichtainment”, que combina entretenimento com o potencial de gerar riqueza com investimentos. O reality show consolidado lança a própria moeda digital, com um episódio totalmente dedicado para apresentá-la. A Unicoin tem como diferencial a estabilidade, além de ser lastreada em ações e pagadora de dividendos, projetada para ser apoiada por um portfólio de empresas emergentes de unicórnios em potencial. A moeda digital é bem vista pelos membros do Círculo do Dinheiro, como o CEO da TransparentBusiness, Alex Konanykin, o idealizador do projeto, que defende o motivo dela estar no mercado: “Criamos essa moeda para resolver o problema mais agudo de todas as criptos: a extrema volatilidade. Tanto que muitos investidores, ainda mais os pequenos, perderam muito dinheiro”.

Por que a Unicoin?

Pesquisas mostram que 83% dos milionários com menos de 40 anos investiram em alguma criptomoeda respaldada por blockchain e, neste ano, Joe Biden tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a assinar uma ordem executiva para que o Federal Reserve regularize as moedas digitais. Esses são apenas dois dados que ilustram as tendências globais sobre a expansão das criptomoedas. “Apesar do grande ‘boom’ das moedas digitais ter partido de uma pessoa anônima, e embora o anonimato tenha se mostrado uma demanda bastante significativa no mercado, há muito mais investidores interessados em estabilidade e retornos”, pontuou Alex Konanykhin.

Para Silvina Moschini, CEO da SheWorks, há um grande diferencial na Unicoin. “O projeto apoia a inovação, porque financia empresas diferentes selecionadas por nós, como parte da plataforma que temos aqui com a Unicorn Hunters. Empresas que trazem valor real e que resolvem grandes questões de interesse da sociedade”, afirmou a empresária. Moe Vela, advogado e ex-conselheiro da Casa Branca, é um dos apoiadores da moeda do programa. “A criptomoeda veio para ficar. Já faz parte do futuro. O Unicorn Hunters existe para democratizar o acesso à geração de riquezas. Criamos essa moeda para promover a mesma missão. Queremos que todos no mundo tenham uma chance”, pontuou o investidor. A ex-tesoureira dos Estados Unidos também aprovou a ideia. Mesmo com grandes moedas operando em queda, a especialista em finanças vê maior segurança na Unicoin: “Gosto do fato de ser um ativo digital titularizado, ligado a empresas de crescimento emergentes e ao programa. Todos estamos aqui porque acreditamos no que esse programa faz”, concluiu.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News.