Unicorn Hunters #6: Empresa desenvolve tecnologia para aprimorar remédios contra o câncer

A proposta do fundador que se apresenta no sexto episódio de Unicorn Hunters é de novo sistema de medicamentos transdérmicos

Reprodução/Jovem Pan News Empresário Pedro Lichtinger decidiu concentrar esforços para promover avanço na entrega de terapias contra o câncer



Após trabalhar por mais de três décadas em gestão sênior ao redor do mundo, inclusive liderando mais de 100 testes clínicos na farmacêutica Pfizer, Pedro Lichtinger decidiu concentrar esforços para promover avanço na entrega de terapias contra o câncer já existentes, aumentando a qualidade de vida dos pacientes. O novo sistema de entrega de medicamentos transdérmicos (através da pele) tem o potencial de tornar a Starton Therapeutics em um unicórnio revolucionário no setor de ciências da saúde. “Analisamos 88 mil possíveis medicamentos candidatos e selecionamos 35 para o nosso funil de vendas. O mais emocionante deles, chamamos de Star LLD […] Os resultados são inéditos. Tivemos um encolhimento incrível dos tumores implantados em 80%”, apresentou Lichtinger.

O empresário encontrou no reality Unicorn Hunters uma forma de captar o investimento de US$ 20 milhões. “Planejamos abrir o capital até o final do ano, e a avaliação desse aumento é de US$ 250 milhões de dólares. Arrecadamos até hoje US$ 27 milhões. Não temos dívidas e nem mandados. Temos três anos de finanças auditadas e operamos como se fossemos uma empresa pública. Em resumo, representamos uma oportunidade única para todos que querem nos apoiar financeiramente”, concluiu Lichtinger. Com a apresentação, rodada de dúvidas e discurso final, os experientes investidores que compõem o Círculo do Dinheiro do programa televisivo tomaram suas decisões, e apenas o advogado e consultor de negócios, Moe Vela, e a CEO da SheWorks, Silvina Moschini, se sentiram confiantes para investir de imediato. Já os demais jurados, afirmaram precisar estudar mais e consultar fontes do setor para tomar uma decisão. “Acho que as soluções que o senhor está trabalhando são muito nobres. Minha formação é em finanças e não em oncologia, por isso preciso avaliar o prospecto”, disse a ex-tesoureira dos Estados Unidos, Rosie Rios.

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios, que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 17h30, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas. Saiba mais sobre o programa AQUI na página especial da atração no portal da Jovem Pan.