A mulher que cuida de todos, menos dela mesma

Entre trabalho, filhos, pais idosos, casa e compromissos do dia a dia, muitas mulheres acabam colocando a própria saúde em último lugar. O problema é que essa escolha silenciosa pode cobrar um preço alto ao longo dos anos

Ela lembra do horário da consulta do filho. Agenda os exames do marido. Acompanha o tratamento dos pais. Organiza medicamentos, vacinações, retornos médicos e exames de toda a família. Mas quando o assunto é sua própria saúde, quase sempre existe uma justificativa para adiar.

“Depois eu marco.”

“Agora não dá tempo.”

“Primeiro preciso resolver outras coisas.”

Essa é uma realidade observada diariamente nos consultórios. Muitas mulheres assumem naturalmente o papel de cuidadoras da família e, sem perceber, passam anos priorizando as necessidades dos outros enquanto deixam as próprias em segundo plano.

O problema é que o corpo não entende prioridades familiares. Doenças continuam evoluindo, sintomas continuam aparecendo e problemas que poderiam ser identificados precocemente acabam sendo descobertos mais tarde.

Cuidar dos outros é um gesto de amor. Mas cuidar de si mesma também deveria ser.

Por que tantas mulheres adiam consultas e exames

Existem motivos culturais, emocionais e práticos por trás desse comportamento.

Historicamente, a mulher foi vista como a principal responsável pelo cuidado da família. Mesmo com as profundas mudanças sociais das últimas décadas, essa expectativa continua presente em muitos lares. Segundo dados de organismos internacionais e pesquisas sobre divisão do trabalho doméstico, as mulheres ainda dedicam significativamente mais horas ao cuidado de crianças, idosos e tarefas da casa quando comparadas aos homens.

Quando a rotina já está sobrecarregada, consultas médicas costumam ser percebidas como algo que pode esperar.

Além da falta de tempo, existe outro fator importante: muitas mulheres procuram atendimento apenas quando surge um sintoma. Como várias doenças podem evoluir silenciosamente durante anos, essa estratégia reduz as chances de diagnóstico precoce.

Exames preventivos, acompanhamento ginecológico regular, controle da pressão arterial, avaliação metabólica e rastreamento de cânceres femininos são exemplos de cuidados que não deveriam depender da presença de sintomas.

Quando a cuidadora adoece, toda a família sente

A sobrecarga prolongada não afeta apenas a saúde física. Ela também pode atingir profundamente o bem-estar emocional.

Diversos estudos mostram que mulheres que acumulam responsabilidades profissionais, familiares e domésticas apresentam maior risco de estresse crônico, ansiedade, distúrbios do sono e sintomas depressivos.

O desgaste costuma ser gradual. Primeiro surge o cansaço constante. Depois aparecem dificuldades para dormir, irritabilidade, falta de energia, dores musculares e sensação permanente de esgotamento.

Em alguns casos, o autocuidado passa a ser visto como egoísmo. Reservar tempo para uma consulta médica, uma atividade física ou simplesmente para descansar gera culpa.

Mas essa lógica produz um paradoxo perigoso. Quanto menos a mulher cuida de si, maiores se tornam as chances de desenvolver problemas que acabarão impactando justamente as pessoas que ela tenta proteger.

A saúde da cuidadora influencia diretamente a saúde da família.

Romper esse ciclo também é uma forma de cuidado

Muitas mulheres acreditam que cuidar da própria saúde exige mudanças radicais. Na maioria das vezes, não é assim.

O primeiro passo é reconhecer que prevenção não é luxo nem vaidade. É uma necessidade.

Agendar consultas de rotina, realizar exames preventivos recomendados para cada faixa etária, manter atividade física regular, cuidar do sono e reservar momentos para a própria saúde mental são atitudes que ajudam a evitar problemas futuros.

Também é importante compartilhar responsabilidades. O cuidado familiar não deve ser sustentado por uma única pessoa. Quando a carga é dividida, todos ganham.

Nos últimos anos, a medicina tem falado cada vez mais sobre longevidade saudável. Viver mais é importante, mas viver melhor é fundamental. E isso exige atenção contínua ao próprio corpo e à própria mente.

A mulher que cuida de todos merece estar saudável para continuar exercendo esse papel, se assim desejar. Mas, acima de tudo, merece cuidar de si não porque alguém depende dela, mas porque sua saúde tem valor por si só.

Talvez uma das decisões mais importantes que uma mulher possa tomar seja entender que marcar uma consulta para si mesma não é abandonar ninguém. É garantir que ela também esteja presente, saudável e inteira para os próximos capítulos da própria vida.

Dra. Ana Horovitz

CRM/SP 111739 | RQE 130806

Ginecologista

Membro da Brazil Health