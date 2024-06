Embora muitas vezes usados como sinônimos, os dois têm mecanismos de ação distintos; confira abaixo as funções de cada um e saiba se o uso prolongado oferece riscos para a saúde

Você sabe qual é a função de um desodorante e de um antitranspirante?

Os desodorantes são compostos por ativos que auxiliam a mascarar, reduzir ou até remover os odores da transpiração. Já os antitranspirantes têm a função de controlar a produção do suor na área aplicada ou dificultar a eliminação pelas glândulas sudoríparas. Os ingredientes comuns encontrados em desodorantes e antitranspirantes são:

Bicarbonato de sódio e o carbonato de zinco. Estes são exemplos de substâncias neutralizadoras de odor comumente encontradas nos desodorantes;

Fragrâncias naturais (como óleos essenciais e substâncias aromáticas) também são muito utilizadas com o objetivo de mascarar o odor desagradável;

Agentes antimicrobianos são utilizados para dificultar o crescimento das bactérias locais, responsáveis pela metabolização da secreção sudoral;

Sais de alumínio e de titânio são exemplos de ingredientes encontrados nos antitranspirantes com ação na redução do suor por meio de obstrução mecânica dos ductos das glândulas produtoras de suor.

Mas o que causa o odor corporal e como os desodorantes neutralizam esse odor?

O odor corporal desagradável é causado pela metabolização de alguns componentes do suor (proteínas e lipídios) por bactérias presentes na superfície da pele, principalmente em áreas mais úmidas e com pelos, como axilas e virilhas. Os desodorantes contêm substâncias neutralizadoras de odor que podem prevenir o mau cheiro, porém, muitas vezes, pode ser necessário o uso de agentes antimicrobianos tópicos para impedir o crescimento dessas bactérias locais.

O que difere os desodorantes dos antitranspirantes?

Embora muitas vezes usados como sinônimos, os desodorantes e antitranspirantes possuem mecanismos de ação distintos. Os desodorantes mascaram o mau odor, geralmente perfumando o corpo, mas sem reduzir a transpiração. Os antitranspirantes são produtos que reduzem a produção de suor, sendo indicados para quem transpira muito. Importante ressaltar, também, que existem no mercado muitos antitranspirantes com ação desodorante, que são eficazes tanto para o controle do excesso de suor quanto do mau cheiro.

Existem riscos de segurança em relação ao uso prolongado de desodorantes e antitranspirantes?

Há muitas narrativas em relação ao uso desses produtos no surgimento de doenças, a exemplo do câncer de mama e da doença de Alzheimer, que foram esclarecidas por organizações de referência: A “American Cancer Society desconhece estudos epidemiológicos que demonstram uma associação estatisticamente significante entre o risco de câncer de mama e o uso desses produtos. Segundo a “International Hyperhidrosis Society”, não há evidências científicas ou médicas que sugiram que o alumínio cause a doença de Alzheimer. A FDA aprovou compostos de alumínio para uso em antitranspirantes com base em um extenso e seguro banco de dados.

* Por Dra. Ada Trindade de Almeida – CRM 53068 l RQE 41016

Médica Dermatologista

Membro das Sociedades Brasileiras de Dermatologia (SBD)