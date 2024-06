Desvendando a creatina: eficácia e uso correto

O composto é produzido pelo nosso próprio corpo e sintetizado principalmente pelo fígado; a creatina também pode ser encontrada em alimentos como carne vermelha, peixes, frango e em suplementos alimentares

Freepik A suplementação é uma alternativa para obter bons níveis desse composto e, assim, desfrutar dos seus benefícios para a saúde física e cognitiva



O que é creatina?

A creatina é um composto formado por três aminoácidos (L-metionina, L-glicina, L-arginina) produzido pelo nosso próprio corpo e sintetizado principalmente pelo fígado.

Quais alimentos possuem creatina?

Além da produção endógena, a creatina pode ser encontrada em alimentos como carne vermelha, peixes, frango e em suplementos alimentares.

Quando devo usar suplementos com creatina?

A suplementação é uma alternativa para obter bons níveis desse composto e, assim, desfrutar dos seus benefícios para a saúde física e cognitiva. A creatina desempenha um papel-chave na rápida regeneração do ATP, a principal fonte de energia nas atividades celulares, atuando como uma reserva imediata de energia para as fibras musculares. Isso pode resultar em melhora nos níveis de disposição e melhor desempenho durante exercícios intensos, com maior ganho de massa muscular e força.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quais os benefícios da creatina?

Alguns estudos sugerem que a creatina pode ter benefícios para a função cerebral e cognição, otimizando funções como memória, aprendizado e atenção.

Quem não deve usar suplementos com creatina?

A creatina pode ser contraindicada para pacientes com problemas ou comprometimentos renais pré-existentes. Para qualquer condição médica que requer cuidado especial, é recomendável fazer uso da creatina sob indicação e acompanhamento de um nutricionista.

Qual é a dosagem ideal para mim?

As dosagens variam de acordo com sexo, idade, intensidade de treino e objetivos. No entanto, doses seguras costumam variar entre 3 a 5g diárias.

Como tomar creatina?

A creatina deve ser tomada diariamente, independentemente de treino, e, de preferência, em uma refeição que contenha alimentos com fontes de carboidratos.

*Por Dra. Fernanda Scheer – CRN 24045

Médica Nutricionista