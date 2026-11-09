Alta de casos de covid-19: o que fazer em caso de suspeita da doença

Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados que mais apresentaram aumento de diagnósticos graves

O número de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pela covid-19 registrou alta nas últimas semanas, de acordo com o último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina foram as unidades da Federação que mais apresentaram aumento de casos graves. Nas quatro últimas semanas monitoradas, 8,5% dos casos de SRAG testados para vírus respiratórios foram decorrentes do coronavírus, responsável por 24,1% dos óbitos relacionados ao quadro durante o período.

Segundo o médico patologista clínico Carlos Aita, é normal acontecerem “ciclos” de picos de contágio, o que pode explicar o aumento da proporção de casos de SRAG relacionados à infecção pelo Sars-CoV-2.

Como a maioria da população está vacinada, a maior parte dos casos não se manifesta de forma grave e “não existe uma preocupação de que esse aumento de casos leve a uma nova pandemia”, afirma o médico.

A maior atenção deve ir para grupos mais vulneráveis, especialmente os idosos, perfil que concentra os óbitos. “Quadros respiratórios em idosos se desenvolvem muito rápido”, alerta o patologista.

Crianças, pessoas imunocomprometidas e com comorbidades, como diabetes, também são mais propensas a desenvolver quadros graves.

A principal forma de prevenção é a imunização. É recomendável que todos verifiquem a carteirinha de vacinação para garantir que esteja completa.

“A principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por covid-19 é a vacinação, por isso é essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus”, reforça, em nota, a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe.

Sintomas

De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção pelo coronavírus pode variar de casos sem sintomas ou com sintomas leves até manifestações graves e críticas.

Os sinais e sintomas mais comuns incluem:

Febre ou calafrios;

Tosse;

Fadiga;

Dificuldade para respirar (dispneia);

Dor muscular (mialgia);

Dor de cabeça.

Outros sintomas não específicos, como dor de garganta, congestão nasal ou coriza, também foram reportados, segundo a pasta.

Para diferenciar um quadro de covid-19 de uma gripe ou resfriado, vale lembrar que, em casos de resfriado, a tendência é de alívio dos sintomas a partir do terceiro ou quarto dia. A gripe costuma piorar entre o segundo e o terceiro dia a partir da infecção, enquanto a covid incomoda mais do quinto para o sexto dia.

O que fazer em caso de suspeita

Em caso de qualquer sintoma respiratório, a recomendação é usar máscara ao sair de casa e evitar contato com pessoas mais vulneráveis.

Na presença de algum sintoma mais intenso, a recomendação é procurar atendimento médico e realizar um teste. Há diversos exames disponíveis, tanto para gripe quanto para covid, e os resultados não demoram a sair.

Nas farmácias, existem tanto os testes exclusivos para covid-19 quanto o teste combinado, que vale para influenza A e B e covid. Já nos postos de saúde, há os testes rápidos, cujo resultado sai em cerca de 15 minutos. Em laboratórios e hospitais, há exames mais sofisticados (com custos mais elevados), que podem identificar mais de 20 agentes de doenças respiratórias.

Aita reforça que, independentemente de o exame apontar uma infecção por coronavírus ou outro patógeno, é importante buscar atendimento médico para tratar os sintomas. O patologista lembra que, atualmente, a gripe leva mais pacientes a óbito que a covid-19.

Quadros leves de covid-19 geralmente são tratados com aumento da hidratação, repouso e medicamentos antitérmicos e analgésicos. Já casos graves demandam internação.