ANS anuncia novas regras para preços de planos de saúde privados

Divulgação/Amil



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou a aprovação de um novo projeto que visa reformular a política de preços e reajustes dos planos de saúde privados. A proposta, denominada “combo preço”, será debatida em uma audiência pública marcada para o dia 7 de outubro. O objetivo é aprimorar as normas relacionadas ao reajuste de planos coletivos e revisar os preços de planos individuais e familiares. Além da audiência, a ANS realizará uma Tomada de Subsídios para reunir sugestões e contribuições sobre os temas abordados no projeto. O presidente da ANS, Paulo Rebello, enfatizou a importância de atualizar as regras para a comercialização de planos exclusivamente ambulatoriais, com o intuito de proporcionar opções mais acessíveis e com coberturas garantidas aos consumidores.

Entre os principais tópicos que serão discutidos na audiência estão o reajuste de planos coletivos e a definição de cláusulas padrão para esses reajustes. Também serão abordados mecanismos financeiros de regulação, como coparticipação e franquia, que podem impactar diretamente o custo para os usuários. Outro ponto relevante é a venda on-line de planos de saúde, que pode facilitar o acesso dos consumidores a diferentes opções. A revisão técnica dos preços dos planos individuais e familiares também será um tema central, buscando garantir que os valores sejam justos e adequados ao mercado.

A expectativa em torno dessas mudanças é que haja um aumento na concorrência entre as operadoras de saúde, resultando em melhores ofertas para os consumidores. Com isso, a ANS busca garantir a sustentabilidade do setor de saúde suplementar, promovendo um ambiente mais competitivo e benéfico para todos os envolvidos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA