Anvisa determina retirada de produtos da Ypê por possível contaminação

Medida atinge detergentes, sabões líquidos e desinfetantes com numeração final 1

Divulgação / Ypê Produtos Ypê são recolhidos pela Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), a retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão, que também suspende a fabricação, a distribuição, a comercialização e o uso dos itens, afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. A restrição é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.

Os itens afetados são fabricados pela empresa Química Amparo, em uma unidade localizada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.

A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.

De acordo com a agência, foram constatadas falhas nos processos de produção e no controle de qualidade. Esses problemas indicam risco à segurança dos produtos, com a possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, a presença de microrganismos patogênicos (causadores de doenças).

O que o consumidor deve fazer

A Anvisa orienta que os consumidores verifiquem a numeração do lote nas embalagens. Quem possuir em casa os produtos listados com a numeração final 1 deve interromper o uso de forma imediata. Para orientações sobre o procedimento de recolhimento ou troca, o cliente deve entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca Ypê.

A agência também determinou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais monitorem o mercado para impedir a circulação dos produtos afetados. A decisão consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Lista de produtos afetados

A regra se aplica apenas aos itens abaixo que tenham o lote terminado em 1: