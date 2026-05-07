Anvisa determina retirada de produtos da Ypê por possível contaminação
Medida atinge detergentes, sabões líquidos e desinfetantes com numeração final 1
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), a retirada de lotes de produtos de limpeza da marca Ypê. A decisão, que também suspende a fabricação, a distribuição, a comercialização e o uso dos itens, afeta detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes. A restrição é válida para todos os produtos especificados cujos lotes terminem com o número 1.
Os itens afetados são fabricados pela empresa Química Amparo, em uma unidade localizada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo.
A medida foi tomada após uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e pela Vigilância Sanitária municipal. Durante a fiscalização, os órgãos identificaram o descumprimento de normas de Boas Práticas de Fabricação.
De acordo com a agência, foram constatadas falhas nos processos de produção e no controle de qualidade. Esses problemas indicam risco à segurança dos produtos, com a possibilidade de contaminação microbiológica, ou seja, a presença de microrganismos patogênicos (causadores de doenças).
O que o consumidor deve fazer
A Anvisa orienta que os consumidores verifiquem a numeração do lote nas embalagens. Quem possuir em casa os produtos listados com a numeração final 1 deve interromper o uso de forma imediata. Para orientações sobre o procedimento de recolhimento ou troca, o cliente deve entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca Ypê.
A agência também determinou que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais monitorem o mercado para impedir a circulação dos produtos afetados. A decisão consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Lista de produtos afetados
A regra se aplica apenas aos itens abaixo que tenham o lote terminado em 1:
- Lava Louças Ypê Clear Care;
- Lava Louças Com Enzimas Ativas Ypê;
- Lava Louças Ypê;
- Lava Louças Ypê Clear Care;
- Lava Louças Ypê Toque Suave;
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green;
- Lava-Louças Ypê Clear;
- Lava-Louças Ypê Green;
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava Roupas Líquido;
- Tixan Ypê Cuida Das Roupas;
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco E Baunilha;
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green;
- Lava Roupas Líquido Ypê Express;
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act;
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium;
- Lava Roupas Tixan Maciez;
- Lava Roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante De Uso Geral Atol;
- Desinfetante Perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ype;
- Lava Roupas Tixan Power Act;
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