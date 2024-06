Anvisa proíbe comercialização de produtos com fenol em procedimentos de saúde

Medida temporária está em vigor enquanto são realizadas investigações sobre os possíveis danos associados ao uso dessa substância química

Marcelo Camargo/Agência Brasil A resolução foi motivada por preocupações com os impactos negativos na saúde das pessoas



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos. A medida temporária está em vigor enquanto são realizadas investigações sobre os possíveis danos associados ao uso dessa substância química. A resolução foi motivada por preocupações com os impactos negativos na saúde das pessoas. Nesta segunda-feira (24), O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) entrou com uma ação na Justiça Federal solicitando a suspensão da venda de substâncias à base de fenol para profissionais que não são médicos. O objetivo é evitar a realização de procedimentos invasivos, como o peeling de fenol, que é altamente agressivo e invasivo.

Embora seja indicado para tratar casos graves de envelhecimento facial, o procedimento pode acarretar complicações como dor intensa, cicatrizes, alterações na coloração da pele, infecções e problemas cardíacos. No início do mês de junho, um jovem de 27 anos morreu em São Paulo após complicações geradas por um peeling de fenol. O rapaz fez o procedimento em uma clínica estética, porém, a dona do local não tinha especialidade ou autorização para fazer esse tipo de tratamento. A polícia investiga o caso como homicídio. A clínica foi interditada e multada.

