Anvisa proíbe venda de produtos de limpeza de duas marcas
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira (23) a venda de produtos de limpeza de duas marcas por irregularidades. As empresas também ficam impedidas de fabricar, distribuir e utilizar os insumos.
O percarbonato de sódio produzido pela Cedro Química Ltda foi proibido por não ser regularizado na agência.
A outra marca afetada pela decisão da Anvisa é a Araújo Produtos de Limpeza. Os saneantes da empresa foram vetados pela falta de registro ou notificação na Anvisa. Ou seja, são produzidos sem autorização de funcionamento.
Toda empresa que venda saneantes é obrigada a obter a autorização junto à vigilância sanitária local. A depender da classificação de risco do saneante, também é necessário o registro sanitário.
Segundo explicação da agência, os produtos que não foram avaliados pela vigilância sanitária são considerados clandestinos. Por não ser possível saber a procedência da produção, os insumos apresentam riscos de queimaduras, problemas respiratórios, irritações, machucados e graves intoxicações.
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