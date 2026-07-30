Anvisa suspende lote de Paramol por suspeita de bolor no medicamento

Em caso de uso, o órgão aconselha a procura de orientação médica ou farmacêutica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quinta-feira (30) a distribuição, comercialização e uso do medicamento Paramol 750 mg com 200 comprimidos, fabricado pela empresa Belfar, por suspeita de bolor.

Segundo a Anvisa, o lote suspenso é o de número 114053. “Foi verificada a presença de comprimidos com sujidade, cuja aparência é sugestiva de contaminação por bolor (fungo), popularmente conhecido como mofo”, escreveu a agência.

Eles informaram ainda que todas as unidades do lote serão recolhidas. O Paramol é um medicamento usado para febre e alívio de dores leves a moderadas.

Anvisa aconselha que caso tenha sido feito o uso do medicamento indicado pelo lote, que o uso seja interrompido e que procure orientação médica ou ajuda do farmacêutico para a substituição por outro medicamento.