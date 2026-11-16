Botox regenerativo: ciência investiga combinação para melhorar a qualidade da pele

Ao associar toxina botulínica a substâncias utilizadas na biorrevitalização cutânea, o tratamento busca suavizar rugas e melhorar características da pele. A Dra. Sabrina Leite explica os benefícios, os limites científicos e a importância da avaliação individual

A busca por tratamentos estéticos que proporcionem resultados naturais e melhorem a qualidade da pele tem impulsionado novas abordagens nos consultórios. Entre elas está o chamado botox regenerativo, expressão utilizada para descrever a associação da toxina botulínica a substâncias de biorrevitalização cutânea. A proposta é atuar não apenas sobre as rugas de expressão, mas também sobre características como hidratação, textura e luminosidade da pele.

A abordagem combina diferentes técnicas de aplicação da toxina botulínica com produtos que contêm ácido hialurônico não reticulado, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes e outros componentes. O objetivo é oferecer um tratamento individualizado, considerando as necessidades de cada paciente.

Como funciona a associação dos tratamentos?

A toxina botulínica atua reduzindo temporariamente a atividade dos músculos responsáveis pelas expressões faciais, suavizando rugas dinâmicas, como as linhas da testa e os pés de galinha. Entretanto, sua ação convencional não se destina diretamente a melhorar todas as características da pele.

Uma das técnicas que podem integrar o tratamento combinado é o microbotox, também chamado de mesobotox, que utiliza pequenas quantidades de toxina aplicadas superficialmente. Estudos investigam seus efeitos sobre rugas finas, oleosidade e aparência dos poros, embora os resultados variem conforme a técnica e as características individuais.

Um dos produtos utilizados nessa associação é o NCTF 135 HA, uma solução injetável de biorrevitalização cutânea que combina ácido hialurônico não reticulado com vitaminas, aminoácidos, minerais, antioxidantes e coenzimas. O produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e é utilizado em procedimentos destinados à melhora de características como hidratação, textura e luminosidade da pele. Diferentemente dos preenchedores convencionais, não tem como finalidade proporcionar volume ao rosto. Sua associação à toxina botulínica busca complementar os efeitos sobre as rugas e a qualidade cutânea. Vale destacar que o registro se refere ao produto isolado; a associação com a toxina botulínica não é uma indicação prevista em bula e depende de critério médico.

A combinação busca, portanto, atuar sobre aspectos diferentes do envelhecimento facial. Isso não significa, porém, que todos os pacientes necessitem dos dois tratamentos ou que seus efeitos sejam necessariamente superiores em qualquer situação.

O que os estudos científicos demonstram?

Um ensaio clínico randomizado publicado em 2026 no Aesthetic Surgery Journal investigou a associação intradérmica de toxina botulínica com uma solução de biorrevitalização à base de ácido hialurônico e outros componentes.

A pesquisa envolveu 52 participantes. Os pesquisadores aplicaram a combinação em um lado do rosto e apenas toxina botulínica no outro, permitindo comparar os resultados no mesmo paciente.

Após 60 dias, o lado tratado com a associação apresentou maior redução das rugas e melhores avaliações de hidratação, firmeza, luminosidade e uniformidade da pele. Os resultados sugerem que a combinação pode oferecer benefícios adicionais em determinadas condições.

Entretanto, o estudo avaliou uma preparação e um protocolo específicos. O número relativamente pequeno de participantes e o acompanhamento de apenas dois meses impedem conclusões definitivas sobre a duração dos resultados e a segurança em longo prazo. Também são necessárias novas pesquisas para estabelecer quais pacientes mais se beneficiam da associação.

Melhorar a qualidade da pele significa regenerá-la?

Embora a expressão botox regenerativo tenha ganhado espaço na medicina estética, ela não corresponde a uma categoria terapêutica oficialmente padronizada. Seu significado pode variar conforme as técnicas e os produtos utilizados.

A melhora da hidratação, da textura e da aparência das rugas não significa necessariamente que ocorreu regeneração estrutural da pele. Esse processo envolve mecanismos biológicos mais complexos, como a recuperação de componentes dos tecidos.

As formulações utilizadas na biorrevitalização podem apresentar componentes associados à atividade celular e à manutenção da matriz extracelular. Entretanto, demonstrar melhora estética não equivale a comprovar a formação de novo colágeno ou a restauração de estruturas cutâneas.

Por isso, é importante distinguir os resultados clínicos observados das promessas de regeneração. Até o momento, as evidências são mais consistentes para determinados benefícios estéticos do que para uma transformação biológica duradoura da pele.

A técnica e a avaliação médica fazem diferença

A associação de procedimentos não elimina os cuidados necessários às aplicações injetáveis. A toxina botulínica pode provocar hematomas, assimetrias e alterações temporárias da movimentação facial. Produtos de biorrevitalização também exigem atenção às indicações, contraindicações e possíveis reações locais.

Além disso, diferentes técnicas de aplicação, profundidades, doses e combinações não devem ser consideradas automaticamente equivalentes. A existência de estudos favoráveis a um protocolo específico não garante os mesmos resultados com qualquer outra forma de utilização.

A avaliação médica deve considerar as características da pele, o padrão das rugas, o histórico de tratamentos, as expectativas e as condições clínicas de cada paciente. A experiência profissional e o conhecimento anatômico são fundamentais para definir a indicação e reduzir riscos.

Resultados naturais não dependem apenas dos produtos

O interesse crescente por tratamentos combinados acompanha uma mudança nas expectativas dos pacientes, que procuram suavizar sinais do envelhecimento sem necessariamente modificar suas características faciais.

Nesse contexto, a associação da toxina botulínica com substâncias de biorrevitalização representa uma possibilidade terapêutica, mas não uma solução universal. Os resultados são temporários, variam entre indivíduos e dependem de planejamento adequado.

Mais importante do que o nome atribuído ao procedimento é compreender quais técnicas estão sendo utilizadas, quais benefícios podem ser esperados e o que a ciência efetivamente demonstrou.

O avanço da medicina estética não está apenas na combinação de produtos, mas na capacidade de selecionar tratamentos com critérios individualizados, segurança e expectativas realistas.

Dra. Sabrina Leite (CRM 117272)

Médica Especializada em Dermatologia

Membro da Brazil Health