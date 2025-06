Suspeito de assassinar engenheiro em São Paulo é morto pela polícia; outros dois são presos

Francisco Paulo de Sebe Filippo foi morto com um tiro na nuca na última quarta-feira, em assalto a residência na Zona Sul de São Paulo; em oito minutos, suspeitos roubaram objetos de valor, mataram o empresário e saíram

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (6), dois suspeitos pela morte do engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, assassinado com um tiro na nuca na última quarta-feira, em assalto a residência no Jardim Paulista, perto do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Um terceiro homem, identificado como Wesllen Medeiros da Silva, morreu baleado em confronto, segundo informações preliminares – a defesa dele não foi localizada. As buscas seguem para localizar um outro suspeito. A ação ocorreu na região do Parque das Flores, na zona leste.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) foram até lá para cumprir mandados de prisão contra dois suspeitos identificados nas investigações. Além de Wesllen, agentes da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra o Patrimônio, responsável pela incursão, também miravam Willian Alex Bueno, que segue foragido (mais detalhes abaixo). A Polícia Civil afirma que, durante buscas na casa de Wesllen, ele “investiu contra os policiais, sendo então alvejado em defesa”. Segundo a corporação, o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o Deic, os dois suspeitos presos foram encontrados na casa de Wesllen.

“Duas armas de fogo foram localizadas no local, uma em posse de Wesllen e outra de posse de um dos indivíduos presentes, preso em flagrante por porte ilegal de arma”, diz o Deic. A participação dos dois na morte do engenheiro é apurada. A residência de Willian Alex Bueno foi encontrada vazia. “Entretanto, durante as buscas foram localizadas as vestimentas utilizadas por ele no dia do crime, identificadas através de imagens de câmeras de segurança”, afirma o Deic. O departamento afirma que diligências continuam sendo realizadas para sua capturá-lo, bem como para a qualificação dos demais envolvidos no crime – ao menos quatro homens teriam participado da invasão à casa do engenheiro. A defesa de William Alex Bueno também não foi localizada.

Relembre o caso

A morte de Francisco Paulo de Sebe Filippo, de 57 anos, ocorreu na noite da última quarta-feira, 4, em casa localizada na Rua Henrique Martins. Segundo a investigação, ao menos quatro suspeitos entraram na residência. Em oito minutos, roubaram objetos de valor, mataram o empresário e saíram.

Os ladrões entraram pela garagem, pouco depois das 19 horas. Eles teriam usado um controle clonado do portão eletrônico para invadir o imóvel. O vigilante só chegou depois para trabalhar e não percebeu nenhuma movimentação estranha. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender à ocorrência após a mulher da vítima chegar na casa, mas os suspeitos já tinham fugido. Dois celulares e um veículo foram encontrados posteriormente e apreendidos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o caso foi registrado como latrocínio e localização/apreensão de veículo no 15° DP (Itaim Bibi). Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada para o Deic. Filippo era sócio e diretor técnico da construtora Filippo, ativa desde 1992 na capital paulista e com empreendimentos em bairros como Aclimação, Brooklin e Chácara Klabin. Ele foi enterrado em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

