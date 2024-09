Brasil tem mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024

Coeficiente de incidência da doença é alarmante, atingindo 3.201,4 casos a cada 100 mil habitantes

Os estados mais impactados por casos graves de dengue São Paulo, seguido por Minas Gerais



Entre janeiro e agosto de 2024, o Brasil enfrentou uma epidemia significativa de dengue, contabilizando 6.500.835 casos prováveis da doença. Até o momento, foram confirmadas 5.244 mortes, enquanto 1.985 óbitos ainda estão sob investigação. O coeficiente de incidência da doença é alarmante, atingindo 3.201,4 casos a cada 100 mil habitantes. A análise dos dados revela que a maioria dos casos, cerca de 55%, ocorreu entre mulheres, enquanto 45% foram registrados em homens. As faixas etárias mais afetadas incluem indivíduos de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, indicando uma prevalência entre adultos jovens e de meia-idade. Os estados mais impactados por casos graves de dengue São Paulo, com 24.825 registros, seguido por Minas Gerais, que contabilizou 15.101 casos.

O Paraná e o Distrito Federal também apresentam números elevados, com 13.535 e 10.212 casos, respectivamente. Esses dados destacam a gravidade da situação em algumas regiões do país. Por outro lado, algumas unidades da federação registraram números muito baixos de casos graves. Roraima, por exemplo, teve apenas 3 casos, enquanto o Acre e Rondônia registraram 11 e 33, respectivamente. Sergipe também se destacou com apenas 62 casos graves, evidenciando uma disparidade significativa na incidência da doença entre os estados.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA