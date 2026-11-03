Commotio cordis: uma pancada no peito pode provocar uma parada cardíaca fatal

Após a morte do jogador Jesús de Miguel, o cardiologista Prof. Dr. Carlos Alberto Pastore explica como um impacto no tórax pode desencadear uma arritmia grave, mesmo em pessoas jovens e com o coração saudável

A morte do jogador de futebol Jesús de Miguel, após uma colisão durante uma partida na Espanha, chama a atenção para uma condição cardíaca pouco conhecida, mas potencialmente fatal: o commotio cordis. Trata-se de um fenômeno raro em que um impacto na região do tórax pode desencadear uma arritmia grave e provocar uma parada cardíaca súbita, mesmo em pessoas jovens, saudáveis e sem qualquer histórico de doença cardiovascular.

Embora ainda seja necessário esclarecer oficialmente as circunstâncias médicas da morte do atleta, o episódio oferece uma oportunidade importante para compreender como o coração pode ser afetado por um trauma aparentemente localizado.

O coração também depende de eletricidade

Para entender o commotio cordis, é preciso lembrar que o coração não funciona apenas como uma bomba muscular. Seus movimentos são coordenados por impulsos elétricos que determinam o momento em que as câmaras cardíacas se contraem e relaxam, permitindo a circulação do sangue pelo organismo.

Esse sistema elétrico é extremamente preciso. Entretanto, existe um intervalo muito curto do ciclo cardíaco em que o coração se torna particularmente vulnerável a estímulos externos. Quando uma pancada atinge a região anterior do tórax exatamente nesse momento, pode ocorrer uma alteração abrupta da atividade elétrica cardíaca, desencadeando uma fibrilação ventricular.

Nessa arritmia, os ventrículos passam a apresentar uma atividade elétrica desorganizada e deixam de se contrair de maneira eficiente. Como consequência, o coração perde sua capacidade de bombear sangue adequadamente para o cérebro e os demais órgãos.

A pessoa pode perder a consciência em poucos segundos. Sem atendimento imediato, a situação pode evoluir rapidamente para a morte.

Por que isso pode acontecer com um atleta saudável?

Uma das características mais importantes do commotio cordis é que ele não depende da existência de uma doença cardíaca anterior.

Diferentemente do infarto, geralmente relacionado à obstrução de uma artéria coronária, o commotio cordis resulta de uma alteração elétrica desencadeada por um impacto mecânico.

Isso significa que uma pessoa pode apresentar exames cardiológicos normais, excelente condicionamento físico e nenhuma alteração estrutural no coração e, ainda assim, sofrer uma parada cardíaca nessas circunstâncias.

Outro aspecto importante é que, geralmente, não existem lesões estruturais nas costelas, nos ossos do tórax ou no próprio músculo cardíaco. O problema é predominantemente elétrico, e não uma consequência de danos físicos diretos ao coração. Por isso, a ausência de ferimentos aparentes não significa que o impacto tenha sido inofensivo.

O fenômeno é mais frequentemente descrito em esportes nos quais há possibilidade de impactos no tórax, como beisebol, hóquei e artes marciais, além de modalidades de contato físico, como o futebol.

É importante esclarecer que nem toda pancada no peito oferece esse risco. Para que o fenômeno aconteça, é necessária uma combinação específica de fatores, incluindo a localização do impacto, suas características mecânicas e, principalmente, o momento em que ele ocorre no ciclo elétrico cardíaco.

A diferença entre parada cardíaca e infarto

É comum que a população associe qualquer morte súbita de origem cardíaca a um infarto. Entretanto, são situações diferentes. O infarto acontece quando o fluxo sanguíneo para uma região do músculo cardíaco é interrompido, geralmente pela obstrução de uma artéria coronária. Já a parada cardíaca representa a interrupção súbita da circulação sanguínea efetiva, frequentemente provocada por uma arritmia grave.

No commotio cordis, a parada cardíaca ocorre porque o impacto desencadeia uma alteração elétrica potencialmente fatal, sem que necessariamente exista obstrução coronariana ou lesão estrutural do coração.

Essa distinção é fundamental para compreender por que um atleta aparentemente saudável pode sofrer um evento cardíaco grave imediatamente após uma colisão.

O cérebro também sofre as consequências

Quando o coração deixa de bombear sangue adequadamente, o cérebro é um dos primeiros órgãos a sofrer as consequências da falta de oxigênio.

Mesmo quando as manobras de reanimação conseguem restabelecer a circulação, pode haver comprometimento neurológico, dependendo principalmente do tempo e da intensidade da redução do fluxo sanguíneo cerebral. Por isso, a recuperação dos batimentos cardíacos não significa necessariamente que todos os riscos foram superados.

A evolução clínica depende de diversos fatores, entre eles a rapidez do atendimento, a duração da parada cardíaca e as condições de recuperação do organismo.

O desfibrilador pode fazer a diferença entre a vida e a morte

Diante de uma parada cardíaca súbita, cada minuto é decisivo. A primeira medida é reconhecer rapidamente a emergência, acionar o serviço de atendimento médico e iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar.

Quando a parada é provocada por fibrilação ventricular, o desfibrilador externo automático, conhecido como DEA, pode restabelecer um ritmo cardíaco organizado por meio de um choque elétrico. Quanto mais rapidamente essas medidas são iniciadas, maiores são as possibilidades de sobrevivência e menores os riscos de sequelas neurológicas.

A presença de desfibriladores em instalações esportivas, escolas, academias e locais de grande circulação, acompanhada do treinamento adequado das equipes, representa uma importante estratégia de prevenção de mortes evitáveis.

O caso de Jesús de Miguel reforça uma mensagem que precisa ultrapassar os limites do esporte profissional: embora o commotio cordis seja raro, suas consequências podem ser devastadoras.

Conhecer esse fenômeno, reconhecer uma parada cardíaca e saber agir nos primeiros minutos são medidas capazes de transformar uma situação potencialmente fatal em uma história de sobrevivência.

Prof. Dr. Carlos Alberto Pastore – CRM 24264 | RQE 69372

Cardiologista e Livre-Docente pela FMUSP

Membro da Brazil Health