Como a higiene do sono pode auxiliar na sua Insônia

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Neste vídeo, o Dr. Alfredo Salim Helito explica a importância da Higiene do Sono: um conjunto de práticas e mudanças de hábito que preparam o seu corpo para descansar de verdade. Ele ensina o que você deve evitar antes de dormir e dá dicas para “ensinar” o seu cérebro a desligar. E um alerta importante: se mesmo aplicando essas técnicas a insônia persistir, não hesite em procurar ajuda médica. Assista e comece a cuidar das suas noites hoje.

Dr. Alfredo Salim Helito Clínica Médica e Medicina de Família CRM SP 43163 | RQE 132808