Você dorme, descansa… e continua cansada? Talvez não seja só estresse

Fadiga constante, queda de cabelo, falta de ar e dificuldade de concentração podem ser sinais de anemia por deficiência de ferro, alerta a cardiologista Tatiana de Brito Moreira Klein

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Feche os olhos por um segundo. Lembre-se do último fim de semana. Você dormiu, tentou descansar, diminuiu o ritmo…mas acordou como se não tivesse recuperado as energias. Levantar da cama pareceu mais difícil do que deveria. E aí veio aquele pensamento automático: “deve ser estresse”. Mais uma vez. Mas e se esse cansaço tiver outra explicação?

E se o seu corpo estiver apenas funcionando com menos combustível do que precisa?

Muita gente convive durante meses – às vezes anos – com sintomas de anemia sem perceber. E o motivo é simples: os sinais costumam ser confundidos com a rotina corrida, o excesso de trabalho, a sobrecarga emocional ou até “preguiça”.

Só que o corpo costuma avisar. Nem sempre gritando. Às vezes, sussurrando.

Quando o cansaço deixa de ser normal

A anemia por deficiência de ferro é uma das condições mais comuns do mundo e afeta especialmente mulheres. O problema é que ela costuma aparecer de forma lenta e silenciosa.

No começo, o que surge é um desânimo persistente. Depois, pequenas tarefas passam a exigir um esforço maior. Algumas pessoas percebem dificuldade de concentração, sensação de “mente embaralhada”, falta de ar ao subir escadas ou palpitações mesmo em repouso.

Também podem aparecer sinais como:

• queda de cabelo

• unhas fracas

• pele mais pálida

• dores de cabeça frequentes

• dificuldade de memória

• sensação constante de fraqueza

Em alguns casos, surgem sintomas curiosos, como vontade de mastigar gelo, algo bastante associado à deficiência de ferro.

O mais importante é entender que esse cansaço normalmente não melhora apenas com descanso. A pessoa dorme, tira férias, tenta desacelerar… mas continua sem energia.

O coração também sente a falta de ferro

Pouca gente associa anemia à saúde cardiovascular. Mas o coração sofre bastante quando o organismo tem menos ferro do que precisa.

Isso acontece porque o corpo passa a trabalhar mais para levar oxigênio aos tecidos. Como compensação, o coração acelera os batimentos. Com o tempo, podem surgir palpitações, queda na disposição física e piora da qualidade de vida.

Em pessoas que já têm doenças cardíacas, a anemia pode agravar ainda mais o quadro clínico.

Entre as principais causas da deficiência de ferro estão o fluxo menstrual intenso, alimentação inadequada, gravidez, cirurgias bariátricas, problemas intestinais e perdas de sangue silenciosas que muitas vezes passam despercebidas.

Nem sempre o hemograma mostra o problema

Um dos erros mais comuns é acreditar que exames básicos normais descartam deficiência de ferro. Em muitos pacientes, os estoques de ferro já estão baixos antes mesmo de aparecer uma anemia evidente no hemograma. Por isso, a avaliação médica correta faz diferença.

O tratamento depende da causa do problema. Em alguns casos, mudanças na alimentação e reposição oral de ferro resolvem. Em outros, pode ser necessária reposição intravenosa, principalmente quando existe dificuldade de absorção ou necessidade de recuperação mais rápida.

Carnes, feijão, vegetais verde-escuros e alimentos ricos em vitamina C ajudam na absorção do ferro. Por outro lado, excesso de café e chá junto das refeições pode atrapalhar.

Mais importante do que simplesmente tomar suplemento é investigar por que o organismo está perdendo ferro.

Porque sentir cansaço o tempo todo não deveria ser considerado normal. Se algo neste texto parece familiar para você, talvez seja hora de ouvir o que o seu corpo está tentando dizer.

Dra. Tatiana de Brito Moreira Klein – CRM-MG 57300 | RQE 43476 · CRM-SP 222243 | RQE 94171

Cardiologista

Especialista em Cardiometabolismo e Cardiologia da Mulher