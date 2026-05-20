Tumores neuroendócrinos ginecológicos: raros, agressivos e pouco conhecidos
Embora pouco frequentes, os tumores neuroendócrinos ginecológicos representam um dos grupos mais desafiadores dentro da oncologia ginecológica. Eles correspondem a menos de 2% dos cânceres do trato genital feminino, mas costumam apresentar comportamento mais agressivo e maior risco de disseminação precoce
Quando falamos em câncer ginecológico, os tipos mais conhecidos são os tumores de colo do útero, endométrio e ovário. No entanto, existe um grupo raro de tumores que também pode surgir nessas regiões: os chamados tumores neuroendócrinos.
Esses tumores se originam de células especiais do organismo, chamadas células neuroendócrinas, que possuem características tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino — responsável pela produção de hormônios.
Onde esses tumores aparecem?
Os tumores neuroendócrinos podem surgir em diferentes partes do trato genital feminino, mas o local mais frequente é o colo do útero. Depois dele, os sítios mais comuns são o endométrio e o ovário. Casos em vagina e vulva são ainda mais raros.
Apesar da raridade, eles chamam atenção porque costumam crescer rapidamente e podem se espalhar precocemente para linfonodos e outros órgãos, como fígado, pulmão, ossos e cérebro.
O que diferencia esses tumores dos outros cânceres ginecológicos?
A principal diferença está no comportamento biológico. Enquanto muitos tumores ginecológicos seguem uma evolução mais previsível, os tumores neuroendócrinos frequentemente apresentam:
crescimento acelerado
maior agressividade
risco aumentado de metástases precoces
maior chance de recorrência da doença
Os subtipos mais conhecidos são:
carcinoma neuroendócrino de pequenas células
carcinoma neuroendócrino de grandes células
Entre eles, o subtipo de pequenas células costuma ser o mais aggressive e essa diferenciação se faz através da patologia.
Quais são os sintomas?
Os sintomas geralmente não são específicos e podem ser semelhantes aos observados em outros cânceres ginecológicos.
Os sinais mais comuns incluem:
sangramento vaginal anormal
dor pélvica
alterações menstruais
sangramento após a menopausa
Por isso, o diagnóstico nem sempre é imediato e a persistência de sintomas deve ser investigada e avaliada pelo médico.
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico depende da realização de biópsia e análise detalhada do tecido tumoral. Além do exame tradicional ao microscópio, frequentemente são necessários testes chamados imuno-histoquímicos, que ajudam a confirmar as características neuroendócrinas das células tumorais.
Em muitos casos, também são utilizados exames de imagem avançados para avaliar a extensão da doença. Como são tumores raros, o ideal é que o acompanhamento seja realizado por equipes com experiência em oncologia ginecológica e tumores de comportamento agressivo.
Como é o tratamento?
O tratamento geralmente combina diferentes estratégias, como:
cirurgia
quimioterapia
radioterapia
e, em alguns casos, imunoterapia ou terapias mais modernas
Devido à agressividade desses tumores, muitas vezes é necessário iniciar tratamento sistêmico precocemente, mesmo em fases iniciais da doença. Parte das estratégias utilizadas hoje é baseada em tratamentos já consolidados para tumores neuroendócrinos do pulmão, especialmente o carcinoma de pequenas células.
Por que falar sobre esses tumores?
Mesmo sendo raros, os tumores neuroendócrinos ginecológicos reforçam uma mensagem importante da oncologia moderna: nem todo câncer ginecológico é igual.
O diagnóstico correto do subtipo tumoral é fundamental para definir o tratamento mais adequado e aumentar as chances de controle da doença.
Mais informação, diagnóstico precoce e acompanhamento especializado fazem diferença no cuidado das pacientes.
Dra. Larissa Müller Gomes – CRM/SP 180158 | RQE 78497
Oncologista Clínica
Membro Brazil Health
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