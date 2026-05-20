Tumores neuroendócrinos ginecológicos: raros, agressivos e pouco conhecidos

Embora pouco frequentes, os tumores neuroendócrinos ginecológicos representam um dos grupos mais desafiadores dentro da oncologia ginecológica. Eles correspondem a menos de 2% dos cânceres do trato genital feminino, mas costumam apresentar comportamento mais agressivo e maior risco de disseminação precoce

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Quando falamos em câncer ginecológico, os tipos mais conhecidos são os tumores de colo do útero, endométrio e ovário. No entanto, existe um grupo raro de tumores que também pode surgir nessas regiões: os chamados tumores neuroendócrinos.

Esses tumores se originam de células especiais do organismo, chamadas células neuroendócrinas, que possuem características tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino — responsável pela produção de hormônios.

Onde esses tumores aparecem?

Os tumores neuroendócrinos podem surgir em diferentes partes do trato genital feminino, mas o local mais frequente é o colo do útero. Depois dele, os sítios mais comuns são o endométrio e o ovário. Casos em vagina e vulva são ainda mais raros.

Apesar da raridade, eles chamam atenção porque costumam crescer rapidamente e podem se espalhar precocemente para linfonodos e outros órgãos, como fígado, pulmão, ossos e cérebro.

O que diferencia esses tumores dos outros cânceres ginecológicos?

A principal diferença está no comportamento biológico. Enquanto muitos tumores ginecológicos seguem uma evolução mais previsível, os tumores neuroendócrinos frequentemente apresentam:

crescimento acelerado

maior agressividade

risco aumentado de metástases precoces

maior chance de recorrência da doença

Os subtipos mais conhecidos são:

carcinoma neuroendócrino de pequenas células

carcinoma neuroendócrino de grandes células

Entre eles, o subtipo de pequenas células costuma ser o mais aggressive e essa diferenciação se faz através da patologia.

Quais são os sintomas?

Os sintomas geralmente não são específicos e podem ser semelhantes aos observados em outros cânceres ginecológicos.

Os sinais mais comuns incluem:

sangramento vaginal anormal

dor pélvica

alterações menstruais

sangramento após a menopausa

Por isso, o diagnóstico nem sempre é imediato e a persistência de sintomas deve ser investigada e avaliada pelo médico.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico depende da realização de biópsia e análise detalhada do tecido tumoral. Além do exame tradicional ao microscópio, frequentemente são necessários testes chamados imuno-histoquímicos, que ajudam a confirmar as características neuroendócrinas das células tumorais.

Em muitos casos, também são utilizados exames de imagem avançados para avaliar a extensão da doença. Como são tumores raros, o ideal é que o acompanhamento seja realizado por equipes com experiência em oncologia ginecológica e tumores de comportamento agressivo.

Como é o tratamento?

O tratamento geralmente combina diferentes estratégias, como:

cirurgia

quimioterapia

radioterapia

e, em alguns casos, imunoterapia ou terapias mais modernas

Devido à agressividade desses tumores, muitas vezes é necessário iniciar tratamento sistêmico precocemente, mesmo em fases iniciais da doença. Parte das estratégias utilizadas hoje é baseada em tratamentos já consolidados para tumores neuroendócrinos do pulmão, especialmente o carcinoma de pequenas células.

Por que falar sobre esses tumores?

Mesmo sendo raros, os tumores neuroendócrinos ginecológicos reforçam uma mensagem importante da oncologia moderna: nem todo câncer ginecológico é igual.

O diagnóstico correto do subtipo tumoral é fundamental para definir o tratamento mais adequado e aumentar as chances de controle da doença.

Mais informação, diagnóstico precoce e acompanhamento especializado fazem diferença no cuidado das pacientes.

Dra. Larissa Müller Gomes – CRM/SP 180158 | RQE 78497

Oncologista Clínica

Membro Brazil Health