Dia da Saúde Mental: estamos salvando vidas ou só evitando mortes?

O psiquiatra Dr. Luís Carlos Murari explica por que a prevenção vai além de impedir uma tragédia e começa antes, quando a dor ainda não aparece por fora, mas já está corroendo por dentro

Uma pessoa pode sorrir, trabalhar, conversar com você, cuidar dos filhos, participar de reuniões e, ainda assim, estar pensando em desistir da própria vida. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes neste Dia Mundial da Saúde Mental.

O sofrimento nem sempre aparece

Existe uma ideia equivocada de que o sofrimento emocional grave é sempre visível. Muitas pessoas acreditam que alguém em sofrimento estará necessariamente isolado, chorando, afastado da rotina ou demonstrando claramente que precisa de ajuda. Mas a realidade costuma ser muito mais complexa.

Ao longo dos anos de consultório, encontrei pessoas que continuavam funcionando aparentemente bem. Trabalhavam, estudavam, viajavam, conviviam com amigos e familiares, cumpriam seus compromissos e seguiam suas rotinas. Por fora, pareciam bem. Por dentro, porém, enfrentavam uma dor emocional profunda, silenciosa e muitas vezes invisível para aqueles que estavam ao redor.

É justamente por isso que acredito que esta campanha nos convida a refletir sobre uma questão que vai além da prevenção do suicídio: estamos salvando vidas ou apenas evitando mortes? A diferença pode parecer pequena, mas não é.

Evitar uma morte significa intervir em um momento de crise. É proteger alguém quando o sofrimento se tornou insuportável. É oferecer acolhimento, tratamento e suporte quando a pessoa já não consegue enxergar saída para sua dor.

Salvar uma vida, por outro lado, talvez seja algo mais amplo. Significa ajudar alguém a reencontrar motivos para continuar vivendo antes que a crise aconteça. Significa reconstruir vínculos, recuperar sonhos, fortalecer relações, desenvolver sentido e criar condições para que a existência volte a ser experimentada com significado.

Quando falamos muito e escutamos pouco

Vivemos uma época curiosa. Nunca falamos tanto sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, nunca encontramos tantas pessoas emocionalmente exaustas. Temos mais informação, mais acesso a diagnósticos, mais conteúdos sobre ansiedade, depressão e transtornos mentais. Sabemos identificar sintomas, reconhecer sinais de alerta e nomear condições que antes permaneciam invisíveis. Mas talvez tenhamos desaprendido algo igualmente importante: olhar para as pessoas além de seus sintomas.

Aprendemos a perguntar o que alguém tem. Nem sempre aprendemos a perguntar como alguém está vivendo. Essa diferença importa. Muitas vezes, quando falamos sobre saúde mental, nossa atenção se volta para aquilo que precisa ser eliminado: a ansiedade, a tristeza, a insônia, a angústia, o medo. É claro que aliviar o sofrimento é fundamental. Nenhuma pessoa deveria conviver com uma dor psíquica incapacitante quando existem recursos terapêuticos capazes de ajudá-la.

Mas existe uma pergunta que nenhum exame, diagnóstico ou medicação consegue responder sozinho: o que faz uma vida valer a pena para quem a está vivendo? Talvez essa seja uma das questões mais negligenciadas da saúde mental contemporânea.

Construímos uma sociedade extremamente eficiente em ensinar as pessoas a produzir, competir, acumular, performar e entregar resultados. No entanto, nem sempre ensinamos essas mesmas pessoas a cultivar vínculos, desenvolver pertencimento, tolerar frustrações, descansar sem culpa ou reconhecer quem são para além do que fazem.

O resultado é o surgimento de um fenômeno cada vez mais comum: pessoas que não querem morrer, mas que também não conseguem dizer que estão vivendo plenamente. São pessoas que acordam cansadas, mesmo depois de uma noite de sono. Que passam os dias no piloto automático. Que perderam o entusiasmo. Que já não encontram prazer nas pequenas coisas. Que se acostumaram a sobreviver.

Talvez uma das maiores tragédias emocionais do nosso tempo não seja apenas o risco de perder a vida, mas a perda gradual da capacidade de se conectar com ela.

A prevenção começa antes da crise

Precisamos falar sobre suicídio, sim. Precisamos combater o estigma, ampliar o acesso ao tratamento e incentivar a busca por ajuda. Mas também precisamos falar sobre pertencimento, solidão, propósito, relações humanas e escuta.

Porque o sofrimento raramente surge de forma repentina. Na maioria das vezes, ele se instala aos poucos. Aparece no isolamento progressivo. Na perda de interesse por atividades que antes davam prazer. Na sensação persistente de vazio. Na desesperança. Em frases que costumam ser minimizadas, como “não aguento mais”, “queria desaparecer” ou “seria melhor se eu não estivesse aqui”. Esses sinais não devem ser ignorados. Da mesma forma, precisamos abandonar um medo muito comum: o de falar sobre suicídio.

Muitas pessoas acreditam que perguntar sobre pensamentos suicidas pode incentivar esse comportamento. A prática clínica mostra justamente o contrário. Uma conversa acolhedora não cria uma ideia. Muitas vezes, ela oferece à pessoa a primeira oportunidade de falar sobre algo que vinha enfrentando sozinha há muito tempo.

Escutar continua sendo uma das formas mais poderosas de cuidado. Mas escutar de verdade. Não apenas perguntar se está tudo bem por educação. Escutar é perceber mudanças. É acolher silêncios. É suportar conversas difíceis sem oferecer respostas prontas. É permanecer presente quando alguém encontra dificuldade para colocar em palavras aquilo que sente.

Em um mundo cada vez mais acelerado, conectado e distraído, a escuta tornou-se um gesto raro e, justamente por isso, tão valioso. Talvez a prevenção comece muito antes de uma crise. Talvez ela comece quando alguém se sente visto. Quando encontra espaço para falar sem medo de julgamento. Quando percebe que não precisa sustentar sozinho o peso da própria dor.

Uma sociedade verdadeiramente comprometida com a saúde mental não é apenas aquela que impede a morte. É aquela que ajuda as pessoas a encontrar razões para continuar vivendo. E talvez essa seja a forma mais profunda de salvar uma vida.

Dr. Luís Carlos Murari – CRM: 52.0112784-5 | RQE: 39278

Psiquiatra