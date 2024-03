Em mensagem de Páscoa, Lula diz que vai pressionar ministra da Saúde por redução de filas de cirurgias de quadril no SUS

Nísia Trindade tem sido alvo de críticas devido a falhas no combate à dengue, na gestão da crise dos Yanomami e à crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, durante mensagem de Páscoa, que irá pressionar a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para reduzir a fila de espera por cirurgias de quadril no SUS (Sistema Único de Saúde). Lula destacou que mais de 40 mil pessoas aguardam pelo mesmo procedimento e ressaltou a importância de agilizar o atendimento. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente expressou sua preocupação com a situação e afirmou que é inaceitável que as pessoas sofram com dores enquanto aguardam na fila. Além da questão das cirurgias de quadril, o petista aproveitou a oportunidade para abordar outros desafios enfrentados pelo Ministério da Saúde. A ministra Nísia Trindade tem sido alvo de críticas devido a falhas no combate à dengue e na gestão da crise dos Yanomami. A pressão sobre a titular da pasta aumentou após a divulgação de imagens que mostram a precariedade de alguns hospitais federais no Rio de Janeiro, onde pacientes chegam a esperar até uma década por cirurgias.

Diante da situação crítica nos hospitais federais, Lula demonstrou preocupação publicamente — o que chegou a chatear a ministra — e anunciou medidas para tentar solucionar o problema. Após a exibição de uma reportagem no “Fantástico” que mostrou a situação de abandono de unidades de saúde no Rio, Nísia realizou mudanças na equipe responsável pela Atenção Especializada à Saúde. O presidente cogita decretar estado de emergência nos hospitais fluminenses para garantir uma resposta rápida e eficaz à crise.

No vídeo, Lula compartilhou sua experiência pessoal com a cirurgia de quadril que realizou no ano passado e encorajou outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes a buscar tratamento. O presidente destacou a importância de não adiar procedimentos médicos necessários e ressaltou que, em média, 20 mil cirurgias de quadril são realizadas pelo SUS anualmente. A expectativa é de que a pressão do presidente resulte em melhorias significativas no atendimento e na redução das filas de espera por cirurgias.

Confira o vídeo publicado por Lula

Amanhã é Domingo de Páscoa. Momento de ressurreição. Com fé e muito trabalho vamos construir um Brasil solidário, fraterno, para todos e todas. 🎥 @JanjaLula pic.twitter.com/ZF7vmH2DEV — Lula (@LulaOficial) March 30, 2024

