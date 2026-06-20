Alexandre Padilha detalha vacinação contra pneumonia pelo SUS

Além de beneficiar as crianças, a nova vacina também é recomendada para idosos acamados

O Ministério da Saúde anunciou recentemente a inclusão de uma nova vacina no Sistema Único de Saúde (SUS), destinada a combater 20 sorotipos de uma bactéria responsável por doenças graves como pneumonia e meningite.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou em entrevista exclusiva à Jovem Pan a importância dessa medida para a proteção das crianças, ressaltando que a nova vacina, anteriormente disponível apenas em clínicas privadas por cerca de R$ 500 a dose, agora será oferecida gratuitamente pelo SUS.

A vacina, do tipo Pneumo 20, será administrada em três doses, e os profissionais de saúde orientarão os pais sobre o esquema vacinal adequado para crianças de até cinco anos.

Além de beneficiar as crianças, a nova vacina também é recomendada para idosos acamados e pessoas com doenças crônicas, como cardiopatias e pneumopatias. O ministro Padilha enfatizou a importância de completar o esquema vacinal, especialmente para aqueles que já iniciaram a vacinação com a pneumo 10, que agora será complementada com a pneumo 20.

A campanha de vacinação terá início em São Paulo, na região do Campo Limpo, onde o ministro cresceu, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Padilha também abordou a questão da confiabilidade das vacinas, destacando que esta é a quarta nova vacina introduzida no SUS durante o governo do presidente Lula (PT).

Ressaltou também o esforço de retomada do Programa Nacional de Imunização e o combate a campanhas antivacinas.

Veja a entrevista completa: