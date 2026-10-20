Felca revela diagnóstico de fobia social após sofrer bullying; entenda o transtorno

Após ficar afastado das redes sociais por cerca de sete meses, o influenciador postou um vídeo nesta terça-feira (20) no Youtube para revelar o quadro de transtorno de ansiedade social

O influenciador Felca voltou ao YouTube após cerca de sete meses afastado das redes sociais e revelou ter diagnóstico de transtorno de ansiedade social, conhecido como fobia social. No vídeo, ele relatou episódios de bullying e agressões físicas sofridas durante a infância e a adolescência, além das consequências que essas experiências tiveram em sua vida adulta.

Segundo o influenciador, as humilhações começaram aos 12 anos e incluíram episódios de violência praticados por colegas na escola. Ele contou que passou a enfrentar dificuldades para frequentar ambientes sociais e que chegou a recorrer ao álcool para conseguir participar de entrevistas, gravações e eventos profissionais.

“Quando eu percebi, estava dependente disso para sair. (…) Eu bebia só pra enfrentar pessoas”, disse Felca. “Quando eu passei a ir em programa toda semana, evento, colab, parceria, eu me vi alcoólatra”, completou.

Felca também anunciou o projeto #sinfel, um desafio de 90 dias em que pretende enfrentar gradualmente situações que costuma evitar. Segundo o influenciador, o objetivo da iniciativa é compartilhar sua experiência e ampliar a discussão sobre saúde mental e bullying.

Entenda o diagnóstico de Felca

A fobia social, ou transtorno de ansiedade social, é uma condição caracterizada pelo medo intenso de ser julgado, rejeitado ou passar por constrangimento em situações sociais. Diferentemente da timidez, o transtorno pode provocar sofrimento significativo e prejudicar a rotina, os estudos, o trabalho e os relacionamentos.

Entre os sintomas da fobia social estão:

Suor excessivo;

Tremores;

Aceleração dos batimentos cardíacos;

Dificuldade para falar diante de outras pessoas.

Em alguns casos, o medo pode levar ao isolamento e à evitação de situações cotidianas.

O diagnóstico deve ser feito por um profissional de saúde mental, a partir da avaliação dos sintomas e de seus impactos na vida do paciente. O tratamento pode incluir psicoterapia e, quando indicado, medicamentos.

Embora o bullying não esteja diretamente ligado à fobia social, experiências repetidas de humilhação e violência podem contribuir para o desenvolvimento de dificuldades emocionais.