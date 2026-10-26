FIV depois dos 40: quando é a melhor opção e quais cuidados a gravidez exige?

Com o avanço da idade, as chances de engravidar diminuem e alguns riscos gestacionais aumentam. A Dra. Stephanie Majer, especialista em reprodução humana, explica quando a fertilização in vitro pode ajudar e quais cuidados tornam a gestação mais segura

A maternidade depois dos 40 anos é uma realidade para muitas mulheres, mas o desejo de engravidar nessa fase costuma trazer dúvidas sobre fertilidade e segurança. A fertilização in vitro (FIV) pode ampliar as possibilidades de gravidez, embora não elimine os efeitos do envelhecimento ovariano nem os riscos associados à idade materna.

A escolha do tratamento exige uma avaliação individualizada. Mais do que conseguir um teste positivo, o objetivo é alcançar uma gestação saudável, considerando as condições clínicas da mulher e as possibilidades reais de sucesso.

Por que a FIV pode ser a melhor alternativa?

A reserva de óvulos diminui ao longo da vida, e essa redução se acelera com a idade. Depois dos 40 anos, também aumenta a frequência de alterações cromossômicas nos óvulos, o que reduz as chances de gravidez e eleva o risco de abortamento.

A FIV permite estimular os ovários, coletar óvulos e realizar a fecundação em laboratório. Em determinadas situações, pode ser mais adequada do que prolongar tentativas espontâneas ou recorrer a tratamentos com menores probabilidades de sucesso.

Entretanto, a técnica não rejuvenesce os óvulos. Quando são utilizados óvulos próprios, as chances de sucesso continuam relacionadas à idade da mulher no momento da coleta.

Exames como a dosagem do hormônio antimülleriano e a contagem de folículos antrais ajudam a estimar a resposta ovariana, mas não garantem gravidez nem determinam, isoladamente, a qualidade dos óvulos.

Quando a probabilidade de sucesso com óvulos próprios é muito baixa, a utilização de óvulos doados pode ser considerada. Essa alternativa pode aumentar as chances de gravidez, mas não elimina os riscos obstétricos relacionados à idade e à saúde da mulher que vai gestar.

A FIV aumenta os riscos obstétricos?

Estudos observacionais mostram que gestações obtidas por reprodução assistida apresentam maior frequência de algumas complicações, como pré-eclâmpsia, parto prematuro e alterações placentárias. Isso não significa que todas sejam provocadas diretamente pela FIV. Mulheres submetidas ao tratamento frequentemente apresentam idade mais avançada, condições associadas à infertilidade ou doenças preexistentes que também influenciam os resultados.

Outro fator importante é a gravidez múltipla. Gestações gemelares apresentam maior risco de prematuridade e complicações maternas, independentemente da forma de concepção.

Mesmo em gestações únicas, alguns estudos identificam diferenças de risco. Entretanto, separar os efeitos do procedimento daqueles relacionados às características das pacientes continua sendo um desafio.

A própria idade materna aumenta a probabilidade de hipertensão, diabetes gestacional e outras complicações. Por isso, a gravidez após os 40 anos exige acompanhamento cuidadoso, tenha ocorrido espontaneamente ou por reprodução assistida.

Por que transferir apenas um embrião?

A transferência de mais de um embrião já foi utilizada com frequência para tentar aumentar as chances de gravidez. O problema é que também eleva o risco de gestação gemelar, com possíveis consequências para a mãe e os bebês.

Atualmente, a transferência de um único embrião é uma estratégia importante para reduzir esse risco, especialmente quando existe um embrião com boas perspectivas de implantação.

A decisão considera idade, qualidade embrionária, histórico reprodutivo e condições clínicas. O objetivo não é simplesmente obter uma gravidez, mas favorecer o nascimento de um bebê saudável com a maior segurança possível.

Os cuidados começam antes da gestação

A avaliação pré-concepcional é fundamental depois dos 40 anos. Antes de iniciar o tratamento, é importante investigar e controlar condições como hipertensão, diabetes, obesidade e alterações da tireoide, além de revisar medicamentos e avaliar o histórico obstétrico.

A orientação sobre ácido fólico, alimentação, atividade física e outros hábitos de saúde também deve fazer parte do planejamento.

Depois da confirmação da gravidez, o acompanhamento obstétrico precisa considerar os riscos individuais. Algumas mulheres necessitam de vigilância mais próxima da pressão arterial, da glicemia e do crescimento fetal.

A FIV representa um avanço importante para quem deseja engravidar em uma fase de maior dificuldade reprodutiva. Entretanto, não deve ser apresentada como garantia de sucesso nem como solução capaz de eliminar os efeitos da idade.

A melhor estratégia depende das características de cada paciente. A decisão precisa equilibrar as chances de gravidez, os limites do tratamento e a segurança materna e fetal.

Dra. Stephanie Majer – CRM/SP 174028 | RQE 393260 Ginecologista e especialista em Reprodução Humana na ENNE Clinic Membro da Brazil Health