Goiás inicia vacinação contra a dengue de crianças

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Crianças de 10 e 11 anos de idade recebem dose da vacina contra a dengue



A vacinação contra a dengue de crianças com 10 e 11 anos teve início nesta quinta-feira, 15, no Estado de Goiás. O Ministério da Saúde distribuiu mais de 151 mil doses para 51 cidades selecionadas. A Secretaria de Saúde de Goiás ressaltou, em comunicado, que mesmo com a vacinação, é fundamental que a população continue tomando cuidados para evitar a dengue. O combate ao mosquito transmissor da doença deve ser uma preocupação constante. Os números da dengue em Goiás são alarmantes. Mais de 39 mil casos foram notificados, sendo que 15.810 foram confirmados até o momento. Além disso, o Estado registrou seis mortes pela doença, sendo três em Uruaçu, um em Cristalina, um em Águas Lindas e um em Iporá. Outros 55 óbitos estão sendo investigados. Dos casos confirmados, 64% são do sorotipo 1 e 35% do sorotipo 2.

