Mamas densas: o que a mamografia pode deixar passar e por que isso importa

O Dr. Wesley Andrade explica por que mamas densas podem dificultar a detecção do câncer e quando é importante conversar sobre exames complementares

Ter mamas densas não é uma doença. Mas é uma informação que pode mudar a maneira como avaliamos o risco de câncer de mama e, em algumas mulheres, a própria estratégia de rastreamento.

O que é densidade mamária?

Primeiro, é preciso desfazer um mal-entendido comum. Densidade mamária não tem nada a ver com o tamanho da mama, com a firmeza ou com aquilo que se sente ao toque. Uma mama pequena pode ser densa; uma mama grande pode não ser.

A densidade é uma característica interna, observada na mamografia. Ela diz respeito à proporção entre dois tipos de tecido: o tecido fibroglandular (as glândulas e o tecido de sustentação) e o tecido gorduroso. Quanto mais tecido fibroglandular e menos gordura, mais densa é a mama.

É mais comum em mulheres jovens e tende a diminuir com a idade, à medida que o tecido glandular vai sendo substituído por gordura – mas muitas mulheres permanecem com mamas densas por toda a vida.

Os quatro tipos de mama em relação à densidade

No laudo da mamografia, o radiologista classifica a densidade em quatro categorias, de A a D – é a chamada classificação BI-RADS. Vale a pena conhecê-las:

Categoria A – mamas quase inteiramente compostas por gordura. Cerca de 10% das mulheres. A mamografia permite uma visualização muito clara.

Categoria B – algumas áreas dispersas de tecido fibroglandular. Cerca de 40% das mulheres. A mamografia ainda apresenta boa capacidade de detecção.

Categoria C – mamas heterogeneamente densas, com bastante tecido fibroglandular. Cerca de 40% das mulheres. Aqui, o tecido denso já pode esconder pequenas lesões.

Categoria D – mamas extremamente densas. Cerca de 10% das mulheres. É a situação em que a mamografia apresenta maior dificuldade para identificar determinadas lesões.

As categorias C e D são as que chamamos de “mamas densas”. Juntas, representam cerca de metade das mulheres – o que mostra o quanto essa condição é frequente, e não uma exceção rara.

Por que a mama fica densa?

Uma dúvida natural é: o que faz uma mama ser mais densa do que outra? A resposta é que a densidade reflete uma composição tecidual – e essa composição depende de vários fatores.

O principal é a idade combinada ao estado hormonal. O tecido glandular é estimulado pelos hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona. Por isso, a mama costuma ser mais densa durante a vida reprodutiva e vai, aos poucos, sendo substituída por gordura com o passar dos anos – um processo que se acentua após a menopausa. Uma mesma mulher, portanto, tende a ter mamas mais densas quando jovem e menos densas com a idade.

A genética também pesa, e muito: a densidade é uma das características mamárias mais hereditárias que existem. Em boa parte, é uma tendência com a qual a mulher já nasce.

Há ainda outros fatores. Mulheres mais magras tendem a ter mamas mais densas, simplesmente porque têm menos gordura corporal. A história reprodutiva também influencia – ter menos filhos e amamentar por menos tempo estão associados a uma maior densidade. Certos medicamentos também interferem: a terapia de reposição hormonal aumenta a densidade, enquanto alguns tratamentos utilizados no câncer de mama podem reduzi-la.

No fundo, é o mesmo mecanismo que liga a densidade ao risco: mais tecido glandular significa mais células sob estímulo hormonal e um ambiente biologicamente mais ativo. É por isso que a mama densa merece atenção dupla – ela esconde mais e, ao mesmo tempo, é um terreno mais propício.

Por que isso importa: um problema duplo

A densidade mamária preocupa por duas razões que se somam.

A primeira é que ela dificulta o diagnóstico. Na mamografia, tanto o tecido fibroglandular denso quanto um tumor aparecem em branco, enquanto a gordura aparece em preto. Em uma mama densa, portanto, procurar um tumor é um pouco como procurar um floco de neve em uma paisagem coberta de branco. A sensibilidade do exame, que é muito elevada em mamas predominantemente gordurosas, cai de forma importante nas mamas extremamente densas. Alguns tumores podem simplesmente não aparecer.

A segunda razão é que a própria densidade é um fator de risco. Mulheres com mamas densas têm risco de desenvolver câncer de mama estimado entre 15% e 20% maior do que a média e, nas mamas extremamente densas, esse risco é ainda mais elevado. Ou seja, são mulheres que, ao mesmo tempo, têm uma chance um pouco maior de desenvolver a doença e uma chance maior de que ela passe despercebida na mamografia convencional.

As limitações do rastreamento

Nada do que escrevi acima diminui o valor da mamografia. Quero ser muito claro nisso: a mamografia continua sendo o exame que mais salva vidas no câncer de mama e deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos. Reconhecer suas limitações não é abandoná-la – é utilizá-la com inteligência.

O que a densidade nos ensina é que o rastreamento precisa ser individualizado. Para muitas mulheres com mamas densas, a mamografia isolada pode não ser suficiente, e exames complementares entram em cena.

A ultrassonografia mamária é o complemento mais utilizado e pode identificar tumores que a mamografia não mostra em mamas densas.

A ressonância magnética também é um exame que pode ajudar nesse contexto, mas é reservada para situações específicas, especialmente para mulheres de alto risco, como as portadoras de mutações genéticas, incluindo mutações nos genes BRCA1, BRCA2, TP53 e PALB2.

Qual é a combinação ideal?

Não existe uma resposta única. Depende da densidade mamária, da história familiar, dos fatores de risco individuais e da avaliação personalizada do mastologista.

O recado de Outubro Rosa

Se há uma mensagem que gostaria de deixar neste mês, é esta: pergunte sobre a sua densidade mamária.

Essa informação está no laudo da sua última mamografia. Se você não sabe qual é a sua densidade mamária, pergunte ao seu médico.

Outubro Rosa não é apenas sobre fazer a mamografia. É sobre entender o próprio corpo, conhecer os próprios riscos e participar ativamente das decisões sobre a própria saúde. Saber que você tem mamas densas não é motivo para medo. É uma ferramenta de poder – a de buscar o cuidado certo, no tempo certo.

E, no fim das contas, é disso que se trata: transformar informação em prevenção.

Dr. Wesley Andrade – CRM-SP 122593, RQE nº 27534 e nº 27535.

Mestre e Doutor em Oncologia.

Mastologista e Cirurgião Oncológico.

Diretor do Instituto de OncoMastologia e Cirurgia Mamária Avançada.