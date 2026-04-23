Mastopexia multiplanos com cicatriz em L melhora resultados e reduz cicatriz

Avanços na cirurgia plástica permitem levantar e remodelar as mamas com melhor sustentação e cicatrizes mais discretas. A mastopexia multiplanos com cicatriz em L surge como uma alternativa para casos selecionados, com foco em naturalidade e durabilidade dos resultados

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A mastopexia, conhecida como cirurgia para levantar as mamas, é indicada principalmente para mulheres que apresentam flacidez após gestação, amamentação, perda de peso ou pelo próprio envelhecimento. O objetivo é reposicionar a mama, melhorar o contorno e devolver proporção ao corpo.

Tradicionalmente, técnicas mais antigas utilizavam cicatrizes extensas, em formato de “T invertido”. Embora eficazes, essas abordagens podem gerar maior impacto estético e, em alguns casos, resultados menos duradouros em termos de sustentação.

Nos últimos anos, a evolução das técnicas cirúrgicas passou a buscar não apenas o formato da mama, mas também sua estrutura interna.

O que muda na técnica multiplanos

A mastopexia multiplanos parte de um conceito mais moderno: reconstruir a mama em diferentes camadas, e não apenas reposicionar a pele. Isso significa atuar sobre tecidos internos, reorganizando a estrutura mamária para criar uma sustentação mais firme e duraduradoura.

Ao distribuir melhor o peso da mama e reforçar sua base, essa abordagem reduz a dependência exclusiva da pele para manter o resultado ao longo do tempo – um dos fatores associados à queda precoce após a cirurgia. Na prática, isso tende a proporcionar um contorno mais natural e uma evolução mais estável do resultado.

Cicatriz em L: menos extensão, mais estratégia

Outro diferencial da técnica é o desenho da cicatriz. Em vez do formato clássico em “T invertido”, a cicatriz em L elimina parte da incisão horizontal extensa, reduzindo a marca na região inferior da mama. Isso não significa ausência de cicatriz, mas sim uma abordagem mais estratégica, que busca equilibrar resultado estético e menor impacto visual.

Essa técnica não é indicada para todos os casos. Pacientes com grande excesso de pele ou flacidez mais acentuada podem ainda se beneficiar de abordagens tradicionais. Por isso, a escolha deve sempre ser individualizada.

Resultado depende de indicação e expectativa realista

Como em qualquer procedimento cirúrgico, o sucesso da mastopexia não depende apenas da técnica, mas da indicação correta e do alinhamento de expectativas. Fatores como qualidade da pele, volume mamário, grau de flacidez e hábitos de vida influenciam diretamente o resultado.

Além disso, é importante compreender que a cirurgia melhora a forma e a posição das mamas, mas não interrompe o envelhecimento natural do corpo.

A mastopexia multiplanos com cicatriz em L representa um avanço dentro da cirurgia plástica, ao combinar melhor estrutura interna com menor extensão de cicatriz. No entanto, seu real benefício está na aplicação adequada para cada paciente. Mais do que escolher a técnica mais moderna, o mais importante continua sendo a avaliação criteriosa e a segurança do procedimento.

Dra. Mariana Fernandes Zalli – CRM/SC 18.651 | RQE 18.864

Cirurgiã plástica

Médica formada pela Universidade Regional de Blumenau – FURB.

Membro da Brazil Health