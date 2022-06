Média móvel de novos casos de Covid-19 fica acima de 50 mil pelo 2º dia consecutivo

Número está em rápido crescimento na última semana; média de mortes fica em 191

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Casos de Covid-19 tem tido aumento nos últimos dias, segundo o Conass



A média móvel de novos casos de Covid-19 está em crescimento acelerado no Brasil, indicam dados deste domingo do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Segundo o órgão, 16.679 novos casos foram detectados nas últimas 24 horas, elevando a média móvel dos últimos sete dias para 53.492; no sábado, 25, a média era de 52.637 casos, e no último domingo, 19, estava em 35.333 casos. A média móvel é utilizada para evitar discrepâncias nos números, já que nos finais de semana nem todas as secretarias da saúde estaduais e municipais fazem registros. A subida é resultado do maior espalhamento das variantes BA.4 e BA.5 da variante ômicron, além da chegada do inverno, que leva a uma alta nas infecções respiratórias. Em relação às mortes, foram registradas 36 em 24, e a média móvel está em 191 – no sábado, estava em 194. No total, o Brasil registrou 32.078.638 casos e 670.405 mortes desde o início da pandemia.