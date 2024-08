Médico explica o que são hepatites virais e destaca importância da vacinação

A vacinação contra as hepatites A e B é fundamental para a proteção, e Dr. Alfredo Salim Helito reforça que, embora a hepatite C não tenha vacina, existem tratamentos eficazes disponíveis

Para o epecialista, é importante chamar a atenção da população para ações de prevenção dessas inflamações



O médico de família e clínico geral, Dr. Alfredo Salim Helito (CRM SP 43163), explica tudo sobre as hepatites virais: o que são, como se contaminam e os sintomas. O especialista destaca a importância da vacinação contra as hepatites A e B, que é fundamental para a proteção, e reforça que, embora a hepatite C não tenha vacina, existem tratamentos eficazes disponíveis.

Assista ao vídeo abaixo