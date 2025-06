Ministério da Agricultura e Pecuária desclassifica oito marcas de azeites por fraude

A decisão foi tomada após a descoberta de que esses produtos continham misturas de outros óleos vegetais, o que compromete sua qualidade e segurança para o consumo humano

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) emitiu um alerta sobre a saúde pública ao desclassificar oito marcas de azeite de oliva devido a fraudes. A decisão foi tomada após a descoberta de que esses produtos continham misturas de outros óleos vegetais, o que compromete sua qualidade e segurança para o consumo humano.

As investigações realizadas confirmaram que os azeites em questão não atendem aos requisitos de identidade e qualidade estabelecidos para o produto. A venda desses lotes é considerada uma infração grave, e os estabelecimentos que continuarem a oferecer esses produtos podem enfrentar sanções legais.

Os consumidores que compraram os azeites desclassificados são orientados a não consumi-los e a retornar ao local de compra para solicitar a troca, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. É fundamental que os clientes estejam atentos e tomem as devidas precauções.

Além disso, o Mapa disponibilizou um canal oficial, o Fala.BR, para que denúncias sobre a venda desses produtos fraudulentos possam ser feitas. A ação visa proteger a saúde dos consumidores e garantir que apenas produtos de qualidade sejam comercializados no mercado. A lista das marcas afetadas pela desclassificação foi divulgada, e os consumidores devem ficar atentos a essas informações para evitar riscos à saúde. A medida reforça a importância da fiscalização e do cumprimento das normas de qualidade na indústria alimentícia.

Confira a lista abaixo

Marca Lote Empresa responsável UF Registro Irregularidade Santa Lucía SL1126 Comercial Alimentícia e Importadora Capital Mineira LTDA – CNPJ 32.599.328/0001-62 MG Sim Desclassificado Villa Glória Todos Veodoro do Brasil LTDA – CNPJ 05.882.874/0001-33 SP Não Desclassificado Alcobaça 7653D7 Ciepa Comercial LTDA – CNPJ 55.554.712/0001-44 SP Não Desclassificado Terra de Olivos 387F231 Metais Alviverde Comercio e Distribuidora LTDA – CNPJ 45.689.874/0001-00 SP Não Desclassificado Casa do Azeite Todos Distrifort Import Export e Distribuição LTDA – CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Desclassificado Terrasa Todos Distrifort Import Export e Distribuição LTDA – CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Desclassificado Castelo de Viana Todos Belo Porto Indústria de Alimentos LTDA – CNPJ 52.833.229/0001-00 SP Não Desclassificado San Martín Todos Distrifort Import Export e Distribuição LTDA – CNPJ 57.765.996/0001-43 SP Não Desclassificado

