Nova onda de covid-19? O que se sabe sobre número de casos da doença

Informação sobre aumento levaram várias pessoas a redobrarem os cuidados com qualquer sintoma respiratório

Rumores na internet sobre possível aumento no número de casos de covid-19 levaram várias pessoas a redobrarem os cuidados com qualquer sintoma respiratório

Os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados pela covid-19 aumentaram no início de novembro em diferentes regiões do Brasil, segundo o último Boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na quinta-feira (12). Apesar da alta, a instituição destaca que os registros de casos graves da doença ainda permanecem em níveis baixos no país.

Nas últimas quatro semanas, o coronavírus Sars-CoV-2 foi responsável por 11,5% das hospitalizações e 26,9% das mortes por SRAG de origem viral. Os dados consideram notificações referentes ao período de 1º a 7 de novembro, inseridas no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 7.

Embora as confirmações de covid-19 tenham aumentado, os casos de SRAG, considerando todas as causas, apresentam tendência de queda no Brasil.

Em quais regiões os casos aumentaram?

De acordo com o levantamento da Fiocruz, os casos graves de covid-19 ganharam força em cinco estados, além do Distrito Federal: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Além disso, quatro capitais apresentam tendência de casos de SRAG em níveis de risco ou alto risco: Boa Vista, João Pessoa, Porto Velho e Rio de Janeiro.

Nas três primeiras cidades, o aumento está concentrado principalmente em crianças com menos de 4 anos. Na capital fluminense, por outro lado, há maior prevalência de casos entre idosos com mais de 65 anos.

Outras quatro capitais — Aracaju, Brasília, Cuiabá e Florianópolis — estão em nível de alerta para SRAG, mas não apresentam tendência de crescimento dos registros no longo prazo.

Situação é preocupante?

A pesquisadora Tatiana Portella, da Fiocruz, avalia que o cenário não é motivo de preocupação neste momento. No entanto, o aumento das confirmações deve servir de alerta para que a população mantenha a vacinação em dia.

Segundo a pesquisadora, o crescimento dos casos graves indica que o coronavírus continua circulando e reforça a importância de completar o esquema vacinal.

“O aumento de SRAG por covid-19 indica que o vírus está circulando na população e é importante que as pessoas verifiquem se estão com o esquema vacinal completo” Pesquisadora da Fiocruz Tatiana Portella

Grupos prioritários devem receber a vacina anualmente. Já idosos e pessoas imunocomprometidas precisam tomar doses de reforço a cada seis meses.

Como se proteger da covid-19?

Além da vacinação, a Fiocruz recomenda a manutenção de medidas de prevenção, como higienizar as mãos frequentemente e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar.

Pessoas com sintomas de gripe ou resfriado devem, preferencialmente, permanecer em isolamento para evitar a transmissão de vírus respiratórios.

Caso seja necessário sair de casa, a orientação é utilizar máscaras de boa proteção, como os modelos PFF2 ou N95.

*Com informações da Agência Brasil