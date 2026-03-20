Novas canetas podem ser aprovadas até junho após queda da patente do Ozempic

Neste momento, dois pedidos de registro da substância usada para a fabricação dos medicamentos estão em análise

Freepik Aplicação do medicamento para tratamento de diabetes e obesidade



Com a queda da patente do Ozempic no Brasil nesta sexta-feira (20), dois novos medicamentos com a mesma finalidade das canetas para o tratamento de diabetes e obesidade podem ser aprovados até junho, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A empresa dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, atingiu o período máximo dos 20 anos de exclusividade previsto pela lei brasileira pela criação da semaglutida. Agora, a substância pode ser produzida e comercializada por terceiros.

Neste momento, dois pedidos de registro da semaglutida sintética dependem da apresentação de dados da empresa para que a análise possa seguir em frente. Nos dois casos o prazo para resposta das empresas é até o final de junho. Na área da semaglutida biológica, um produto está em análise e outro aguarda início de avaliação.

A Anvisa informou que a análise dos processos atuais para o registro da substância teve início no segundo semestre de 2025, após publicarem o edital que priorizou a avaliação de produtos análogos do GLP-1 (semaglutida). Apesar do primeiro pedido entrar em avaliação no final de 2023, a maior parte das solicitações chegou somente em 2025.

Segundo a Anvisa, a “avaliação dos análogos sintéticos de semaglutida tem sido tratada com um desafio técnico para as agências reguladoras em todo o mundo”, já que, até o momento, nenhuma das principais agências de medicamentos do mundo como as do Japão, Europa e EUA registrou análogos sintéticos da substância.

Atualmente existem 15 pedidos para a análise da semaglutida sintética:

5 estão em análise;

8 aguardam o início das avaliações;

2 já estão em processo mais avançado das análises.

Entre as empresas que já pediram registro na Anvisa para produzir seus próprios remédios à base de GLP-1, estão a EMS, Hypera, Biomm, Eurofarma, Cimed e Eli Lilly.

Queda da patente do Ozempic

A queda da patente do Ozempic no Brasil abre o mercado para mais de uma dezena de farmacêuticas produzirem concorrentes para o medicamento que tem sido usado para controle da diabetes e emagrecimento. Há expectativa também para redução de preço no mercado, que deve chegar a 20% do valor nas farmácias.

De acordo com a Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, o encerramento de uma patente é etapa natural no ciclo de vida de qualquer inovação. “A empresa está preparada para atuar com solidez neste novo contexto”.

Em nota, a empresa disse também que a inovação é um de seus pilares centrais há mais de um século, e que segue orientando sua estratégia de longo prazo, traduzida em um portfólio de medicamentos transformadores e em um pipeline robusto, com potencial para gerar novos avanços relevantes no cuidado das doenças crônicas graves e contribuir para sistemas de saúde mais fortes, resilientes e sustentáveis.

A empresa disse também que o Brasil continua sendo um dos mercados mais estratégicos para a Novo Nordisk globalmente, e que seu plano permanece inalterado.

*com informações do Estadão Conteúdo