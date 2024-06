O poder dos abraços para saúde física e emocional

Pesquisas apontam que apenas um abraço é capaz de diminuir os níveis de cortisol, hormônio do estresse, promovendo um relaxamento no corpo além de regular o sistema nervoso

Abraço apertado, demorado ou um rápido cumprimento de dois colegas de trabalho. Abraço que afaga e cura com dose de amor. Abraço que é fala traduzida de quem sente. Já diz Martha Medeiros que tudo que você pensa e sofre, dentro de um abraço se dissolve. O abraço é uma forma de comunicação não verbal que tem sido valorizada ao longo da história humana por sua capacidade de transmitir afeto e conforto. Além disso, ele produz um impacto importante na nossa saúde física e emocional. Neste artigo, veremos os benefícios emocionais e físicos dos abraços, o papel dos hormônios nesse processo e como os abraços podem melhorar os relacionamentos interpessoais.

Quais os efeitos emocionais do abraço?

Pesquisas apontam que apenas um abraço é capaz de diminuir os níveis de cortisol, hormônio do estresse, promovendo um relaxamento no corpo além de regular o sistema nervoso. O abraço é ainda apontado como suporte, melhorando a resiliência emocional em situações adversas. Uma pesquisa publicada no site “Psychological Science” descobriu que o toque afetuoso, como um abraço, pode aumentar a produção de hormônios que melhoram o humor, pois o ato de abraçar libera endorfinas e serotonina, os neurotransmissores associados à sensação de felicidade e bem-estar. Quando estamos tristes ou com medo, o abraço traz conforto e promove uma sensação de segurança e proteção.

Quais são os efeitos físicos?

Quando falamos de benefícios físicos do abraço, podemos começar pela melhoria do sistema imunológico. Abraços frequentes aumentam a produção de glóbulos brancos ajudando o corpo a combater infecções. Um estudo realizado pela Universidade Carnegie Mellon, da Pensilvânia, mostrou que pessoas que recebem mais abraços têm uma menor probabilidade de ficar doentes, provavelmente devido ao efeito protetor do apoio social.

E qual é o papel dos hormônios no abraço?

Os hormônios desempenham um papel crucial nos efeitos benéficos dos abraços. O contato físico de um abraço libera oxitocina, endorfinas e serotonina. O primeiro, conhecido como hormônio do amor, ajuda a reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de doenças cardíacas, além disso a oxitocina está associada à criação de vínculos sociais, redução do estresse e promoção do bem-estar emocional. Já as endorfinas são neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais e ajudam a promover uma sensação de felicidade e prazer, contribuindo para o alívio da dor e do estresse. A serotonina, por sua vez, é um neurotransmissor fundamental para regular o humor e o comportamento social ajudando a reduzir a depressão.

Por que o abraço fortalece nossas relações?

Abraçar regularmente aumenta a intimidade e a confiança, trazendo um sentimento de proximidade e segurança. Estudos comprovam que casais que se abraçam com frequência relatam maior satisfação no relacionamento. Um segundo ponto importante é que ele é eficaz na melhora da comunicação não verbal. Expressamos sentimentos de amor, apoio e compreensão sem precisarmos falar. Como sabemos, em toda e qualquer relação, é natural nem sempre conseguirmos fazer o outro entender o que queremos dizer, ou pode ainda existir uma dificuldade na arte de ouvir. Os conflitos se fazem presentes e o contato físico de um abraço pode ajudar a dissipar estas tensões, aumentando a empatia e promovendo a reconciliação e a harmonia nos relacionamentos. Se Cazuza estivesse aqui, ele diria que o abraço é o encontro de dois corações. E você, está esperando o que? Corre para o abraço!

*Por Dra. Juliana Orrico – CRP SP 133.394

Psicóloga