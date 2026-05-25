O que fazer para evitar crises de rinite e alergia com a chegada do outono
Com a queda das temperaturas e o ar mais seco, adaptações na faxina doméstica e nos hábitos diários são cruciais para manter as vias aéreas saudáveis.
Alergias respiratórias são respostas exageradas do sistema imunológico a substâncias comuns suspensas no ar, como ácaros, poeira e esporos de fungos. Durante o outono, a queda na umidade e o esfriamento do clima tornam as vias respiratórias mais ressecadas e sensíveis, facilitando a inflamação em quem já lida com condições clínicas como a rinite e a asma. Esse cenário sazonal exige uma intervenção imediata no ambiente doméstico para reduzir a circulação de agentes irritantes antes que o quadro evolua para episódios agudos de falta de ar e noites mal dormidas.
Principais sintomas do quadro alérgico
Quando as defesas do corpo reagem fortemente aos gatilhos do outono, o impacto físico concentra-se de forma rápida na região do rosto e do trato respiratório inferior. Os sinais de alerta mais frequentes incluem:
- Espirros repetidos em sequência, que costumam ocorrer logo ao acordar ou ao entrar em um cômodo que estava fechado.
- Coriza clara e aquosa, geralmente acompanhada de uma coceira intensa na ponta do nariz, nos olhos e na garganta.
- Sensação de nariz entupido, forçando o indivíduo a respirar constantemente pela boca, o que resseca ainda mais a garganta.
- Olhos lacrimejantes e vermelhos, muitas vezes com o surgimento de olheiras e leve inchaço na região do rosto.
- Tosse seca e chiado no peito, que funcionam como um alerta maior de que o pulmão está sofrendo, algo característico das crises asmáticas.
O que provoca as reações no organismo
O ar frio e com baixa umidade do outono atua como um irritante direto para a mucosa, lentificando o sistema natural de limpeza dos seios da face. No entanto, a principal origem das crises está dentro das próprias residências. Com o declínio dos termômetros, o comportamento padrão é manter portas e janelas fechadas por períodos maiores, o que bloqueia a renovação do ar e eleva a concentração de partículas alérgenas.
A chegada da estação mais fria também faz com que as pessoas tirem dos armários cobertores e casacos pesados guardados há muito tempo. Esses tecidos são o ambiente perfeito para a proliferação acelerada de ácaros e mofo. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) indicam que cerca de 30% da população brasileira apresenta algum tipo de reação alérgica, evidenciando como o organismo humano sofre em ambientes fechados onde há acúmulo microscópico de alérgenos.
Como é feita a avaliação no consultório
O grande desafio no consultório é separar a crise alérgica de outras infecções sazonais impulsionadas por vírus. Um resfriado comum ou uma gripe costumam provocar dor no corpo e febre baixa, com o quadro retrocedendo naturalmente em um prazo de cinco a sete dias. A rinite alérgica, por outro lado, ataca de maneira persistente ao longo de semanas, sem elevar a temperatura corporal ou causar fraqueza extrema.
O médico inicia o diagnóstico avaliando minuciosamente o histórico de sintomas e a dinâmica da casa do paciente. Para uma investigação mais profunda, o especialista costuma solicitar testes de sensibilidade cutânea ou exames de sangue laboratoriais focados nos anticorpos. Esses métodos são essenciais para apontar qual substância ambiental dispara a crise, permitindo direcionar o tratamento de maneira muito mais eficiente.
Como limpar a casa para evitar crises de rinite e alergia com a chegada do outono
O tratamento médico da alergia sazonal costuma basear-se na lavagem nasal contínua com soro fisiológico e no uso de anti-histamínicos ou corticoides para desinflamar as vias, medicações que só podem ser indicadas pelo especialista. Contudo, nenhum remédio entrega um resultado definitivo se o paciente continuar respirando impurezas. A profilaxia mais poderosa é adaptar a rotina de higienização do imóvel:
- Passe panos úmidos no piso, descartando totalmente o uso de vassouras secas e espanadores que apenas jogam a poeira de volta para o ar.
- Lave roupas de frio antecipadamente, garantindo que jaquetas e edredons passem por lavagem completa antes de entrarem em contato com o rosto do paciente.
- Deixe a casa ventilar diariamente, abrindo todas as janelas durante os horários mais ensolarados para facilitar a circulação de ar limpo.
- Remova itens que acumulam poeira, retirando tapetes felpudos, cortinas de tecido pesado e bichos de pelúcia, especialmente de dentro dos quartos.
- Higienize as pás do ventilador e lave as telas dos ares-condicionados regularmente, impedindo que os aparelhos lancem colônias de fungos e poeira diretamente nas vias aéreas.
A adoção de medidas simples de controle ambiental reduz severamente a frequência e a intensidade da falta de ar. É fundamental reforçar o perigo da automedicação; o uso incorreto de descongestionantes nasais vendidos livremente nas farmácias cria efeitos colaterais severos e dependência química na mucosa. Ao notar que o nariz entupido persiste e compromete a qualidade do sono, buscar a avaliação de um alergista ou otorrinolaringologista é a atitude mais segura. Nenhuma rotina de faxina ou adaptação residencial substitui o acompanhamento contínuo e o diagnóstico formal feito por um profissional de saúde.
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