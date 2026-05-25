Vitaminas: você realmente precisa tomá-las?

No vídeo, o clínico geral Dr. Alfredo Salim questiona o consumo indiscriminado de vitaminas e suplementos por pessoas saudáveis. Segundo ele, quem tem alimentação equilibrada e organismo funcionando normalmente, na maioria das vezes, não precisa de suplementação. O médico alerta ainda para os riscos das chamadas vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, que podem se acumular no corpo e provocar intoxicações e até problemas renais. Assista e entenda quando a vitamina realmente é necessária — e quando ela pode ser apenas um modismo caro e sem benefício comprovado.