O seu rim não dói: por que você não deve esperar pelos sintomas

Doença renal é silenciosa — e pode ser descoberta tarde demais

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Você sabia que o rim não costuma doer, mesmo quando já está comprometido? No vídeo, a nefrologista Dra. Carlucci Ventura alerta que a doença renal evolui de forma silenciosa e, muitas vezes, só apresenta sintomas em fases avançadas — quando o dano já é significativo. Inchaço, cansaço persistente e pressão alta podem ser sinais tardios. A boa notícia é que dois exames simples, como creatinina e urina, podem identificar o problema precocemente. Assista e entenda por que, quando o assunto é rim, esperar sintomas pode ser um erro grave.