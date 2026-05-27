Os perigos invisíveis de dispensar o protetor solar em dias frios e nublados

A falsa sensação de frescor esconde a ação constante da radiação ultravioleta, capaz de destruir o colágeno e aumentar o risco de manchas.

O grande vilão do clima encoberto é a ideia de que as nuvens funcionam como um teto protetor absoluto.



A queda na temperatura e o céu encoberto costumam afastar o hábito da proteção solar diária, criando uma brecha perigosa para a saúde cutânea. Uma das perguntas mais frequentes nos consultórios dermatológicos durante as estações mais frias é se é realmente necessário usar protetor solar no rosto em dias frios e nublados. A ciência médica afirma de forma categórica que sim. O calor que sentimos na pele vem da luz infravermelha, não da radiação ultravioleta. Logo, a ausência de sol aparente não significa ausência de danos celulares profundos, que ocorrem de maneira completamente silenciosa.

Sinais de que a falta de proteção prejudicou o rosto

O impacto de abandonar a fotoproteção diária não acontece de uma semana para a outra. Os danos são estritamente cumulativos e costumam se manifestar de forma tardia, através de alterações crônicas de textura e pigmentação. Quando a derme sofre agressões repetidas em períodos frios, o corpo emite alertas claros:

Aparecimento de manchas escuras: O melasma, as sardas e as hiperpigmentações tendem a escurecer lentamente mesmo sem exposição direta à luz intensa.

Perda acelerada da firmeza facial: A pele adquire um aspecto mais fino e flácido devido à quebra crônica de fibras essenciais de sustentação.

Aprofundamento de linhas finas: As rugas ao redor dos olhos e os vincos na boca tornam-se mais marcados antes do tempo natural.

Sensibilidade e vermelhidão fora do comum: A barreira cutânea enfraquecida deixa vasinhos aparentes, especialmente na região das bochechas e do nariz.

Surgimento de lesões suspeitas: O aparecimento de pintas com bordas irregulares ou de pequenas descamações que demoram semanas para cicatrizar.

Como a luz invisível destrói a estrutura celular

O grande vilão do clima encoberto é a ideia de que as nuvens funcionam como um teto protetor absoluto. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 80% da radiação solar consegue ultrapassar as nuvens e atingir nossa superfície continuamente. O problema acontece porque a luz natural se divide em diferentes comprimentos de onda, cada um com um comportamento específico.

Os raios UVB perdem parte de sua força durante o inverno e em dias chuvosos. Eles são os principais responsáveis por deixar a pele vermelha e ardendo. Por outro lado, os raios UVA mantêm a mesma intensidade durante o ano inteiro, representando até 95% da radiação ultravioleta que incide sobre nós. Essa radiação de onda longa ignora as nuvens, atravessa os vidros das janelas e infiltra-se na camada mais profunda do rosto. Lá dentro, ela ativa enzimas prejudiciais que praticamente engolem o colágeno e a elastina, além de provocar mutações invisíveis no DNA celular, o que eleva substancialmente o risco de câncer de pele a longo prazo.

O que a dermatologia avalia no mapeamento da pele

Ao notar o fotoenvelhecimento acelerado ou pigmentações atípicas, o paciente passa por uma avaliação clínica estruturada. O diagnóstico foca em mensurar o estrago causado pela falta de proteção constante e descartar lesões pré-malignas.

O profissional utiliza um equipamento chamado dermatoscópio, uma ferramenta semelhante a uma lupa com luz polarizada capaz de enxergar os vasos e o pigmento nas camadas mais internas da pele. O médico varre a extensão do rosto e do corpo para identificar o padrão das manchas e a textura da epiderme. Em casos onde há suspeita de uma agressão mais grave provocada pela exposição desprotegida, o especialista pode solicitar uma biópsia, removendo um pequeno fragmento da área danificada para análise em laboratório.

Formas seguras de proteger a pele das agressões diárias

Para blindar o rosto com eficiência e conforto, a rotina não exige múltiplos passos complexos, mas sim regularidade no uso de filtro solar. O foco do cuidado constante baseia-se em manter uma defesa estável contra as radiações diárias. As intervenções gerais e comportamentais mais indicadas abrangem:

Filtros de amplo espectro: Fórmulas que atestam na embalagem o bloqueio simultâneo das luzes UVA e UVB, sendo recomendados com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 30 para todos os biotipos brasileiros.

Adequação de textura ao biotipo: Utilização de veículos em gel, loção ultraleve ou mousse para pacientes com tendência à acne, evitando o desconforto que desestimula o uso contínuo.

Barreiras físicas com pigmento: Protetores solares que possuem cor de base entregam uma camada insubstituível de proteção mecânica contra a luz visível, sendo vitais no controle do melasma.

Proteção acessória com vestuário: O complemento diário com chapéus, óculos escuros com certificação e roupas desenvolvidas com tramas fechadas que dificultam a passagem da luz.

Incluir a etapa de proteção logo pela manhã é a atitude mais protetiva e econômica a longo prazo. É fundamental lembrar, contudo, que qualquer alteração repentina na cor, formato ou textura da pele exige avaliação presencial imediata. Evite aplicar clareadores ou pomadas à base de corticoide por conta própria. Apenas o médico especializado em dermatologia possui a capacidade técnica para diagnosticar falhas estruturais na barreira cutânea e orientar a conduta médica exata e segura para as necessidades biológicas de cada indivíduo.