Hospital em Minas Gerais conhecido como ‘Holocausto Brasileiro’ é desativado

O local ficava na cidade mineira de Barbacena e era símbolo da violência e violação dos direitos humanos no século XX

Foto: Michèlle Guirlanda/Agência Minas Cadeado simbólico colocado na porta do Hospital Colônia em Barbacena



O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), antigo Hospital Colônia, localizado em Barbacena, no interior de Minas Gerais, encerrou suas atividades na segunda-feira (25) após transferência dos últimos pacientes.

Segundo a prefeitura local, a cidade viveu um dos momentos mais marcantes e simbólicos de sua história. “Em uma cerimônia carregada de emoção, foi oficializada a desinstitucionalização dos últimos pacientes do antigo Hospital Colônia, encerrando definitivamente um capítulo doloroso da saúde mental no Brasil e abrindo caminho para uma nova era baseada na dignidade humana, na liberdade e no cuidado humanizado”, informou.

O local também é conhecido como “Holocausto Brasileiro” em razão do livro de mesmo nome da autora Daniela Arbex que foi lançado em 2013. Na obra, ela denuncia os maus-tratos ocorridos no hospital a partir de depoimentos de sobreviventes, ex-funcionários e pessoas que eram diretamente envolvidas na rotina do, até então, maior hospital psiquiátrico do Brasil.

A cerimônia contou com o descerramento simbólico de uma placa e o fechamento definitivo das portas do antigo Hospital Colônia com a colocação de um cadeado. “Gesto que representou o encerramento de uma era marcada pelo sofrimento, mas também reafirmou o compromisso coletivo com a construção de uma assistência em saúde mental mais humana, baseada na liberdade, no acolhimento e na defesa dos direitos humanos”, informou a prefeitura.

Os últimos 14 pacientes remanescentes do CHPB foram enviados pelo município a uma residência com um modelo específico de assistência, priorizando o “cuidado em liberdade, o acolhimento e a inclusão social”.

O prefeito de Barbacena, Carlos Du (PSD-MG), disse durante a cerimônia que Barbacena vive um momento histórico. “O fechamento definitivo das portas do antigo Hospital Colônia simboliza um compromisso coletivo com a liberdade, com a inclusão e com a valorização da vida humana. Barbacena carrega uma história que jamais será esquecida, mas hoje mostramos ao mundo que é possível transformar dor em esperança, memória em aprendizado e cuidado em acolhimento”, pontuou.

História do Hospital Colônia

O hospital foi inaugurado em 1903. Segundo dados do governo, o Hospital Colônia foi responsável pela morte de 60 mil pessoas e chegou a arrecadar pelo menos 600 mil reais com a venda de corpos. Pelo menos 1.800 desses corpos foram vendidos e usados no ensino de anatomia nos cursos de saúde de universidades.

A instituição também ficou marcada por graves violações de direitos humanos ao longo dos anos de funcionamento em razão ao tratamento desumano dado aos internos com uso de eletrochoque como forma de punição por comportamentos indesejados, como chorar, tentar fugir ou não seguir ordens.

As descargas eram aplicadas sem anestesia por funcionários não qualificados.