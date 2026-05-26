Padilha diz que nova caneta emagrecedora será comercializada no segundo semestre

O novo medicamento foi registrado pela Anvisa nesta terça-feira e é o primeiro do gênero a ser 100% fabricado no Brasil

Reprodução / Jovem Pan News Alexandre Padilha em entrevista exclusiva à Jovem Pan



O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira (26) em entrevista ao programa Tempo Real, da Jovem Pan, que o medicamento Ozivy, primeira caneta de semaglutida sintética autorizada para comercialização no Brasil, deve chegar às farmácias brasileiras no segundo semestre deste ano. “A expectativa é que no começo do segundo semestre ela já esteja nas farmácias com o preço lá embaixo”, informou o ministro.

O novo medicamento foi registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também nesta terça sendo a primeira caneta emagrecedora 100% fabricada no Brasil. “Depois de uma avaliação técnica ela passa por um processo de definição de qual será o preço máximo e então ela entra em comercialização”, explicou Padilha.

Em relação ao uso no Sistema Único de Saúde (SUS), o ministro disse que um estudo para a aprovação está sendo feito. “Nós do Ministério da Saúde, estamos iniciando um protocolo de análise da utilização deste tipo de medicamento no SUS. Muitas pessoas acabam usando esse medicamento por conta de estética, então é importante termos isso regulamentado”, completou.

Padilha acrescentou que o preço do Ozivy, além de mais barato por ser um medicamento genérico, pode ter um valor ainda menor. “Normalmente, a medicação genérica é pelo menos 30% mais barata. Mas como nós acreditamos que, além dessa, outras virão, tem mais 17 que estamos analisando, teremos uma boa disputa no mercado que vai derrubar ainda mais esse valor”.

Em relação à fiscalização, o ministro diz que elas serão feitas de duas maneiras. Ele afirma que a primeira contará com uma colaboração da Anvisa com a Polícia Federal. “Infelizmente as pessoas estão colocando em risco sua própria saúde comprando canetas de outros países, sem procedência correta. Então vamos fiscalizar estabelecimentos, farmácias de manipulação e na fronteira”.

A outra fiscalização trata-se sobre o uso, de como as pessoas estão utilizando o medicamento em casa.”A Anvisa estabelece que tenha a receita médica e uma cópia também, de tempos em tempos há fiscalização das condições de uso”, finaliza.

Aprovação da Anvisa

A Anvisa aprovou nesta terça-feira o registro do medicamento Ozivy. O produto utiliza o mesmo princípio ativo do Ozempic e foi desenvolvido pelo laboratório EMS.

A aprovação ocorre após o vencimento da patente do Ozempic, expirado em março deste ano. Segundo a Anvisa, o medicamento passou por análises técnicas de eficácia, segurança e qualidade antes de receber autorização para venda no país.

O Ozivy foi aprovado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, associado à dieta e exercícios físicos. O medicamento poderá ser usado tanto sozinho, nos casos em que a metformina não é indicada, quanto combinado a outros tratamentos para diabetes.

A nova caneta será aplicada semanalmente e terá armazenamento diferente do Ozempic. O produto deverá permanecer refrigerado entre 2 °C e 8 °C durante todo o período de uso.