Por que é tão difícil emagrecer? A resposta vai muito além de ‘comer menos’

Fatores genéticos, alterações hormonais, estresse crônico, qualidade do sono e até o estado emocional podem interferir diretamente no metabolismo e na capacidade do corpo de queimar gordura

No vídeo, o endocrinologista Dr. Filippo Pedrinola explica por que perder peso nem sempre depende apenas de dieta e exercício. Fatores genéticos, alterações hormonais, estresse crônico, qualidade do sono e até o estado emocional podem interferir diretamente no metabolismo e na capacidade do corpo de queimar gordura. Segundo o especialista, entender essas variáveis é fundamental para tratar o sobrepeso de forma mais eficaz e duradoura. Assista e descubra por que emagrecer pode ser muito mais complexo do que parece.